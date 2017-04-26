Рабочие заделали легендарную яму на Котовского

Первая попытка отремонтировать яму на ул. Котовского обернулась неудачей — сегодня рабочие решили заделать ее во второй раз

На ул. Котовского в Ленинском районе начался ремонт знаменитой дорожной ямы.





Об этом НГС.НОВОСТИ 26 апреля сообщил очевидец, житель микрорайона Горский Михаил Докукин.





«Минут 20 назад там проходил, дорожники работали. Насколько хорошо заделают — осень покажет, это ведь уже не первая попытка», — отметил Михаил.







Недавно яма на перекрестке ул. Котовского и Геодезической, известная многим горожанам своим аккаунтом в «Твиттере», отметила день рождения. Новосибирцы пришли поздравить яму шарами и тортом.





Напомним, что в прошлом году яму пытались залатать, но она вновь появилась на прежнем месте — уже в октябре 2016 года.