Над «Толмачёво» поднялись клубы дыма

Рядом с аэропортом
Рядом с аэропортом

Днем 26 апреля в районе новосибирского аэропорта «Толмачёво» поднялся дым.


«В аэропорту "Толмачёво" огромное количество дыма. Что-то горит», — сообщил очевидец в редакцию НГС.НОВОСТИ.


В пресс-службе «Толмачёво» объяснили причину — рядом с аэропортом был «контролируемый пал прошлогодней сухой травы». На месте работали специализированные службы. Около 16:00 работы уже закончены.


Дым над «Толмачёво»
Дым над «Толмачёво»


В начале недели новосибирцев обеспокоил столб дыма, который поднялся над Первомайским районом.

Елена Громкова
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