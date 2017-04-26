Над «Толмачёво» поднялись клубы дыма

Рядом с аэропортом

Днем 26 апреля в районе новосибирского аэропорта «Толмачёво» поднялся дым.







«В аэропорту "Толмачёво" огромное количество дыма. Что-то горит», — сообщил очевидец в редакцию НГС.НОВОСТИ.







В пресс-службе «Толмачёво» объяснили причину — рядом с аэропортом был «контролируемый пал прошлогодней сухой травы». На месте работали специализированные службы. Около 16:00 работы уже закончены.







Дым над «Толмачёво»





В начале недели новосибирцев обеспокоил столб дыма, который поднялся над Первомайским районом.