Новосибирцы завалили фотомастерские заказами для «Бессмертного полка»

Штендеры «Бессмертного полка» новосибирцы пронесут по улицам города 9 мая
Штендеры «Бессмертного полка» новосибирцы пронесут по улицам города 9 мая

Жители Новосибирска готовятся принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая и массово идут в центры печати за штендерами с фотографиями родственников.


Сегодня, 26 апреля, корреспондент НГС.НОВОСТИ под видом покупателя обзвонила несколько фотосалонов крупных сетей, которые занимаются изготовлением крупноформатных портретов к памятной акции. Во многих компаниях говорят, что заказов на печать штендеров много, и советуют поторопиться.


«Печатаем за 750 руб., срок изготовления 10 рабочих дней. Есть ажиотаж сейчас. Если после 1 мая, то стоить будет 900 руб.», — пояснили в фотосалоне сети «Фотолэнд» на ул. Красный проспект.


Колонна «Бессмертного полка» на Октябрьской магистрали Новосибирска в 2016 году
Колонна «Бессмертного полка» на Октябрьской магистрали Новосибирска в 2016 году


Фабрика печати «Азарин» делает штендеры за 1–2 рабочих дня за 600 руб., рассказали в справочной компании. В салонах сети «Дабл-Ю» на ул. Мичурина расценки оказались скромнее — 300 руб. за штендер, срок изготовления — 1 день.


Напомним, в этом году колонна «Бессмертного полка» стартует 9 мая в 10:45 от Октябрьской магистрали — шествие пройдет по Красному проспекту до Дома офицеров.


В прошлом году колонна «Бессмертного полка» собрала в Новосибирске примерно 250 тыс. человек.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова (1), Кирилла Воробьева (2)

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