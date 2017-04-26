Новосибирцы завалили фотомастерские заказами для «Бессмертного полка»

Штендеры «Бессмертного полка» новосибирцы пронесут по улицам города 9 мая

Жители Новосибирска готовятся принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая и массово идут в центры печати за штендерами с фотографиями родственников.







Сегодня, 26 апреля, корреспондент НГС.НОВОСТИ под видом покупателя обзвонила несколько фотосалонов крупных сетей, которые занимаются изготовлением крупноформатных портретов к памятной акции. Во многих компаниях говорят, что заказов на печать штендеров много, и советуют поторопиться.







«Печатаем за 750 руб., срок изготовления 10 рабочих дней. Есть ажиотаж сейчас. Если после 1 мая, то стоить будет 900 руб.», — пояснили в фотосалоне сети «Фотолэнд» на ул. Красный проспект.







Колонна «Бессмертного полка» на Октябрьской магистрали Новосибирска в 2016 году





Фабрика печати «Азарин» делает штендеры за 1–2 рабочих дня за 600 руб., рассказали в справочной компании. В салонах сети «Дабл-Ю» на ул. Мичурина расценки оказались скромнее — 300 руб. за штендер, срок изготовления — 1 день.





Напомним, в этом году колонна «Бессмертного полка» стартует 9 мая в 10:45 от Октябрьской магистрали — шествие пройдет по Красному проспекту до Дома офицеров.





В прошлом году колонна «Бессмертного полка» собрала в Новосибирске примерно 250 тыс. человек.

