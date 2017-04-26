В Новосибирске подскочило число ДТП из-за разбитых дорог

С начала года инспекторы ГИБДД выдали мэрии 700 предписаний из-за разбитых дорог



В I квартале 2017 года число аварий из-за плохих дорог выросло в Новосибирске почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.







«Недостатки в содержании улично-дорожной сети стали сопутствующей причиной 266 ДТП, что на 95 % больше в сравнении с прошлым годом», — сообщили НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска со ссылкой на начальника городской Госавтоинспекции Евгения Маслюка.







Из-за разбитых дорог инспекторы ГИБДД выдали мэрии Новосибирска более 700 предписаний и составили около 400 административных протоколов.







Также Евгений Маслюк обратил внимание на большое количество аварий с детьми. Всего за прошедшие 3 месяца в ДТП пострадали 43 ребенка — это на 20 % больше, чем за I квартал 2016 года. По словам Маслюка, только 24 % пешеходных переходов возле школ и детских садов Новосибирска отвечают требованиям безопасности.







«Основными недостатками являются отсутствие пешеходных ограждений, искусственных неровностей («лежачих полицейских»), дублирующих знаков "Пешеходный переход" над проезжей частью, пешеходной разметки на желто-белом фоне», — уточнили в ГИБДД.







В первой половине апреля корреспондент НГС.НОВОСТИ проехался по дорогам города и нашел самые разбитые участки. А власти назвали улицы, которые отремонтируют в первую очередь. Самый глобальный ремонт этим летом ожидается по программе «Безопасные и качественные дороги» — основные работы на этих объектах должны начаться в мае.





Также на этой неделе МКУ «Горсвет» объявило аукцион на установку светофоров возле 4 школ и детского сада. На эти цели заказчик планирует потратить не больше 1,9 млн руб. — такова начальная цена торгов.