Власти начали отмывать тротуары в центре Новосибирска

Новосибирские дорожники вывели поливальные машины, чтобы отмыть город от пыли и грязи после зимы.





Всего в городе работает 55 поливальных машин. На фото — уборка тротуаров на углу ул. Каменской и Орджоникидзе





Поливальные машины на дорогах, в частности, на углу ул. Каменская и Орджоникидзе, заметил 26 апреля читатель НГС. «Пересушенный пыльный город не дождался апрельской грозы — на помощь пешеходам на тротуары выехали поливальные машины», — написал в редакцию читатель.







Начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) Новосибирска Юрий Сердюк пояснил, что в городе есть 55 поливальных машин, для уборки города их используют в 2 смены. «В первую смену работает 32 [машины], во вторую — 38, частично машины работают круглосуточно. Как погода есть, так и моем», — отметил он.







Кроме того, у дорожников на вооружении есть мини-мойки Karcher: ими моют дорожные ограждения и знаки. Днем работает 22 мини-мойки, ночью — 14.







Ежегодно после зимы на улицах города начинают работать поливальные машины, их работа увеличивается многократно в сезон тополиного пуха.

