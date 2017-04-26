Новосибирцев предупредили о вспышке опасной болезни во время отпуска за границей

Новосибирцев предупредили об опасности кори в Европе

Роспотребнадзор предостерег об опасности кори для новосибирцев, которые собираются на отдых за рубеж.





Предупреждение выпустили Роспотребнадзор и управление ведомства в НСО.







В головном ведомстве отметили, что в Европе с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. «Общее число пострадавших составляет более 4000 человек.





Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария.





Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала», — сообщает 26 апреля федеральный Роспотребнадзор.







По данным эпидемиологического расследования, распространение кори случилось из-за низкого уровня иммунизации в Европе, а также потому, что в очагах болезни не было ограничения, и болезнь завезли из них.







Сейчас специалисты вакцинируют людей, проводят различные исследования — пытаются остановить распространение болезни.







«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», — предупредили в ведомстве.







В то же время новосибирский Роспотребнадзор рассказал о то, что в регионе с 24 по 30 апреля проводится Европейская неделя иммунизации.







«В период проведения Европейской недели иммунизации будут работать прививочные кабинеты в медицинских организациях, в детских образовательных учреждениях, куда вы можете обратиться для проведения профилактических прививок», — объяснили в ведомстве. Во время этой недели можно привиться и от кори.





В Роспотребнадзоре добавили, что после введения вакцинации в НСО снизилась заболеваемость. В том числе введение ревакцинации в 1986 году снизило уровень заболеваемости в 1150 раз, к 2007 году он составил 0,11 случая на 100 тыс. населения.







«Начиная с 2002 года заболеваемость коревой инфекцией находилась на низком уровне за весь вакцинальный период и не превышала показателя 1,0 на 100 тыс. населения. В 2016 году случаев кори не зарегистрировано», — упомянули в ведомстве.





Справка: Корь — острая вирусная инфекция. Заболевание характеризуется повышением температуры, появлением насморка, кашля, конъюнктивита, появляется пятнисто-папулезная сыпь, которая сохраняется 4–7 дней. Корь у взрослых протекает тяжелее, чем у детей. У 3 % взрослых она осложняется коревой пневмонией, бронхитом, отитом, синуситом, энцефалитом. Летальность при остром коревом энцефалите — до 10 %. Корь — высококонтагиозная инфекция, один больной может заразить до 15 человек, находящихся в его окружении (из справки управления Роспотребнадзора по НСО).







Ранее новосибирцев предупреждали о другой опасной болезни: ученый Сергей Нетесов сообщал, что в 2017 году мир может поразить новый вирус — верблюжий респираторный синдром.