Сибирячка отсудила у мэрии 56 тысяч за разбитую на перекрестке подвеску

Татьяна вспоминает — после ДТП ей пришлось делать ремонт всей ходовой части машины
Татьяна вспоминает — после ДТП ей пришлось делать ремонт всей ходовой части машины

Жительница Новосибирска выиграла суд против мэрии: за ремонт машины, которая сломалась после поездки по улице с глубокими ямами, ей заплатят почти 57 тыс. руб. На то, чтобы отсудить компенсацию, у сибирячки ушел год.


«Документы в суд подали в апреле 2016 года, — рассказала НГС.НОВОСТИ Татьяна Рева. — Было несколько судов, мы с мужем присутствовали только на одном, рассказали о ДТП».


Машину Татьяна разбила еще в 2015-м на перекрестке Гусинобродского шоссе и ул. Есенина. По словам хозяйки Audi А4 Татьяны Ревы, в тот день, 27 декабря, шел сильный снег. Женщина проехала перекресток и попала в яму. «Помню, что удар был сильный. После этого автомобиль остановился на льду», — пояснила Татьяна.


К слову, в этой же яме оказался Mercedes, который стоял перед «Ауди». Владельцу той машины повезло — он отделался сломанным диском, тут же поставил запаску и уехал. А вот машину Татьяны покорежило изрядно: поломанные диски, рычаги, подкрылок, резина пришла в негодность.


Супруг Татьяны вызвал сотрудников ГАИ, которые оформили ДТП. Чуть позже пара обратилась к юристам, была проведена независимая экспертиза. «Первое февраля 2016 года, мой день рождения, а мы гоним машину на СТО и меняем всю переднюю подвеску», — вспоминает сибирячка. В апреле Рева подала в суд.


Яма, на которой Татьяна разбила свою машину
Яма, на которой Татьяна разбила свою машину

«И вот, через год приходят документы. Победа!» — радуется женщина, отмечая: иск удовлетворили лишь частично. Суд решил, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска должен заплатить Татьяне Реве 31 266 руб. в счет возмещения ущерба и 25 559, 98 руб. в счет компенсации судебных расходов — т.е. 56 825 руб. 98 копеек в сумме.


Это не первое дело в этом году, когда суд встает на сторону пострадавших из-за плохих дорог автовладельцев. Так, в феврале этого года жительница Новосибирска отсудила у «Горводоканала» 50 тыс. руб. за разбитую машину: иномарка лишилась карданного вала, проехав над открытым люком.

Алена Истомина
Фото предоставлены Татьяной Ревой

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