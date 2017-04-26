Редкие бараны стали родителями в Новосибирском зоопарке

Потомство аргали в Новосибирском зоопарке
Потомство аргали в Новосибирском зоопарке

Аргали или архары, живущие в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, обзавелись потомством.


В зоопарке пояснили, что эти бараны относятся к очень редкому виду из-за угроз со стороны браконьеров. «Вид, когда-то широко распространенный на Алтае, в Тыве, Монголии, нещадно истребляется охотниками. Ценным трофеем считаются удивительно красивые, закрученные рога этого дикого барана. В настоящее время аргали встречается редко, его охранный статус уже несколько раз пересматривался в сторону большей уязвимости.


Новосибирский зоопарк остается единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид», — рассказали в зоопарке.


Первые малыши в Новосибирске у аргали родились в 2013 году. С тех пор самки приносят потомство ежегодно. 21 и 23 апреля этого года детеныши родились у двух самок аргали.


«Ягнята всюду следуют за мамами, с аппетитом едят и уже пробуют забраться, где повыше. Самки в течение 4 месяцев будут кормить детей и неотрывно находиться рядом», — отметили в зоопарке.


Это не первое потомство редких животных в Новосибирском зоопарке — недавно стало известно о пополнении в семействе кустарниковых собак.

Анна Наумцева
Фото Ольги Бурлаковой

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