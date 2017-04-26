Суд отправил в колонию участников перестрелки на Кошурникова

Новосибирский областной суд приговорил к реальным срокам компанию мужчин, которые совершили два покушения на жизнь своего знакомого.


Подсудимые получили от 9 до 12 лет колонии строгого режима
Подсудимые получили от 9 до 12 лет колонии строгого режима

Приговор вынесен 25 апреля, сообщила НГС.НОВОСТИ старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Марина Морковина.


Оба преступления произошли в Новосибирске. В первый раз участники покушения Севак Авагян и Мубарис Меликов пытались убить своего знакомого в мае 2014 года на авторазборе на ул. Кошурникова. По словам Морковиной, раньше между участниками покушения и их оппонентом были дружеские отношения, но потом они испортились из-за карточного долга. Более подробно суть конфликта гособвинитель не знает, но, по ее сведениям, в нем были замешаны и другие люди.


В итоге мужчины напали на своего знакомого с битой и автоматом. Вместе с нападавшими были и другие люди, которые суду неизвестны — они до сих пор находятся в розыске. Но покушение не состоялось: его участники попали под обстрел. Их обстреляли люди, которые пытались защитить потерпевшего. Севак Авагян начал отстреливаться из карабина «Сайга», но получил ранение. После этого Авагян решил отомстить обидчику и еще раз попытался его убить. Помочь в убийстве он попросил своего брата и еще троих знакомых, в том числе Меликова.


Второе покушение произошло вечером 18 апреля 2015 года — заговорщики на машине без номеров догнали «Тойоту Лэнд Крузер», в которой ехал их оппонент, и возле дома № 110 на ул. Воинской обстреляли ее из трех ружей.


«Первый раз потерпевшему они (участники покушения. — О.Х.) незначительные телесные повреждения причинили, потому что он скрылся от них. А второй раз у него были тяжелые ранения, и если бы он своевременно не был госпитализирован, то, конечно, не выжил бы — там и кровопотеря огромная была, и ранение грудной клетки слева, и брюшной полости», — описала ситуацию Марина Морковина.


В итоге под суд пошли сразу семеро мужчин. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда, реальные сроки получили пятеро подсудимых, которые непосредственно участвовали в покушениях. В зависимости от их ролей суд признал мужчин виновными в покушениях на убийство, в пособничестве и подстрекательстве к убийству, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Подсудимые получили от 9 до 12 лет колонии строгого режима.


Как пояснила Марина Морковина, свою вину стрелки признали только частично. Все они говорили о том, что не хотели убивать оппонента, а только собирались обстрелять его машину, передала слова осужденных представитель прокуратуры.


Вместе с участниками «разборок» по уголовном делу проходили и 2 невольных очевидца второго покушения, в том числе брат одного из подсудимых Хачатур Алавердян. Но суд его полностью оправдал.


«В принципе и у Алавердяна усматривались признаки сокрытия особо тяжкого преступления, потому что он скрывал лицо, зная, что он совершил преступление, но поскольку это лицо его родной брат, то в соответствии с примечанием к ст. 316 УК РФ он не подлежит уголовной ответственности», — пояснила гособвинитель.


Еще одного подсудимого Михаила Кузнецова, также ставшего свидетелем «разборки», суд признал виновным в укрывательстве преступления (ст. 316 УК РФ), но освободил от наказания, так как срок давности уже истек, сообщили в суде.


Приговор не вступил в законную силу.

Ольга Хмелевская
Фото Руслана Кривобока (РИА Новости)

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