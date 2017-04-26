В новосибирском зоопарке открыли аттракцион из зеркал

Посетили зеркального лабиринта ищут выход по иллюзорным дорожкам
Посетили зеркального лабиринта ищут выход по иллюзорным дорожкам

В Новосибирском зоопарке появился новый аттракцион — посетители должны найти выход из зеркального лабиринта.


Аттракцион называется «Зеркальный лабиринт». Это небольшой домик площадью около 20 кв. м, который стоит в зоне каруселей Новосибирского зоопарка. Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудники аттракциона, посетителей начали пускать в лабиринт несколько дней назад, но в нем еще идут подготовительные работы. Официальное открытие аттракциона — 1 мая.


Частный предприниматель по имени Арман, представившийся владельцем бизнеса, рассказал, что затраты на создание лабиринта составили около 1,5 млн руб. По его словам, для взрослых билет в лабиринт стоит 200 руб., для детей от 7 до 12 лет — 100 руб., для детей младше 7 лет вход бесплатный. 


Аттракцион с лабиринтом находится в зоне каруселей зоопарка
Аттракцион с лабиринтом находится в зоне каруселей зоопарка


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в зеркальной комнате. При входе создается иллюзия длинной освещенной дорожки, по которой нужно долго идти. Однако в действительности обманчивый эффект дают зеркала. На входе посетителям выдают перчатки — в них можно попытаться найти выход на ощупь. В комнате запрещено делать резкие движения, в том числе бегать и прыгать. 


В Новосибирске в последнее время открывается много аттракционов. В феврале в ТЦ «Аура» заработала детская тематическая площадка Alice in Wonderland с фигурами персонажей книги Льюиса Кэрролла.

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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