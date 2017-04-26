Управляющая ТСЖ в Кировском районе попалась на многомиллионой растрате

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 49-летней Светлане Руцкой — бывшему председателю и управляющей ТСЖ «На Чемском».







«В судебном заседании Руцкая вину в совершении преступлений полностью не признала и пояснила, что данных преступлений она не совершала, действовала исключительно в интересах ТСЖ "На Чемском"», — передает прокуратура Кировского района.







Женщина получила 3,5 года в колонии общего режима за растрату. Кроме того, она должна будет вернуть ТСЖ 3 млн руб. — на такую сумму суд удовлетворил гражданский иск товарищества.







Руцкая работала председателем ТСЖ с 18 ноября 2008-го по 12 октября 2011 года, а управляющей ТСЖ — с 20 октября 2011-го по 31 октября 2012 года. В это же время Руцкая была учредителем и директором ООО «ЖИЛ-СВЕТ», которое обслуживало жилой фонд, рассказали в прокуратуре Кировского района.







По информации на сайте ТСЖ, оно объединяет жильцов двух домов по адресам ул. Герцена, 8/2 и 20 в Кировском районе Новосибирска.





Без согласия других членов правления ТСЖ Руцкая переводила деньги товарищества в свою компанию за различные работы, которые на самом деле выполняли сотрудники ТСЖ. По некоторым договорам деньги действительно шли на услуги, которые оказывал «ЖИЛ-СВЕТ», но часть денег Руцкая забирала себе, пояснили в ведомстве.







Чтобы скрыть хищение, женщина от имени ТСЖ подписывала справки о стоимости работ и акты приема-передачи по фиктивным договорам. Руцкая присваивала деньги, по данным прокуратуры, с ноября 2008 года по январь 2009 года, а в 2009 и 2011 годах она оплатила свои штрафы деньгами ТСЖ.





В прокуратуре пояснили, что изначально иск к бывшей главе ТСЖ был заявлен на большую сумму, но суд счел, что доказано хищение только в размере 3 млн руб.







Нынешний председатель ТСЖ Светлана Семенихина рассказала НГС.НОВОСТИ, что изначально следствие установило, что сумма ущерба превышала 5 млн руб. Тем не менее ТСЖ согласилось с решением суда и обжаловать его не будет (решение первой инстанции в силу еще не вступило. — Е.Г.), сообщила Семенихина. Она также добавила, что преступления Руцкой открылись, когда ТСЖ попросило у нее отчет об аренде одного из помещений. Сумма отчета в 1,2 млн руб. возмутила членов правления ТСЖ — после этого началось разбирательство.







НГС писал о другой крупной растрате — экс-сотрудники ВТБ получили долгие сроки за похищенный миллиард.