За неделю клещи покусали сотню жителей Новосибирской области

Клещи укусили почти сотню жителей НСО, однако официально случаев заболевания клещевой инфекцией не зарегистрировано
Клещи укусили почти сотню жителей НСО, однако официально случаев заболевания клещевой инфекцией не зарегистрировано

Роспотребнадзор сообщил о 96 случаях укусов клещей в районах Новосибирской области за неделю — по данным ведомства, это гораздо меньше, чем в предыдущие годы.


С начала 2017 года зарегистрировано 110 укусов клещей, что «ниже среднемноголетнего уровня на 51,1 %», говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по НСО. За прошедшую неделю, с 17 по 23 апреля, клещи покусали 96 человек, подсчитали в ведомстве.


Клещи покусали людей в 18 районах области и в Новосибирске. Больше всего покусов специалисты зарегистрировали в Искитимском, Тогучинском, Маслянинском, Ордынском районах области, в Бердске, а также в Ленинском, Дзержинском, Советском районах Новосибирска.


«Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано», — заверили в Роспотребнадзоре,


добавив, что провели лабораторное исследование клещей и проверили их на энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. В управлении отметили, что в районах НСО есть в наличии 4941 доза иммуноглобулина.


«По-прежнему самой надежной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Прививки проводятся круглый год, но не позднее двух недель до посещения природного очага», — напоминают в Роспотребнадзоре.


Ранее в мэрии рассказали, где в этом году можно сдать анализы на клещевой энцефалит и поставить иммуноглобулин после укуса — НГС.НОВОСТИ составили интерактивную карту таких мест

Мария Морсина
Фото zilli (Essentials/iStock)

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