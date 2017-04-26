За неделю клещи покусали сотню жителей Новосибирской области

Клещи укусили почти сотню жителей НСО, однако официально случаев заболевания клещевой инфекцией не зарегистрировано

Роспотребнадзор сообщил о 96 случаях укусов клещей в районах Новосибирской области за неделю — по данным ведомства, это гораздо меньше, чем в предыдущие годы.





С начала 2017 года зарегистрировано 110 укусов клещей, что «ниже среднемноголетнего уровня на 51,1 %», говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по НСО. За прошедшую неделю, с 17 по 23 апреля, клещи покусали 96 человек, подсчитали в ведомстве.







Клещи покусали людей в 18 районах области и в Новосибирске. Больше всего покусов специалисты зарегистрировали в Искитимском, Тогучинском, Маслянинском, Ордынском районах области, в Бердске, а также в Ленинском, Дзержинском, Советском районах Новосибирска.







«Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано», — заверили в Роспотребнадзоре,





добавив, что провели лабораторное исследование клещей и проверили их на энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. В управлении отметили, что в районах НСО есть в наличии 4941 доза иммуноглобулина.







«По-прежнему самой надежной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Прививки проводятся круглый год, но не позднее двух недель до посещения природного очага», — напоминают в Роспотребнадзоре.







Ранее в мэрии рассказали, где в этом году можно сдать анализы на клещевой энцефалит и поставить иммуноглобулин после укуса — НГС.НОВОСТИ составили интерактивную карту таких мест.

