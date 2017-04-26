В метро задержали мужчину с автоматом Калашникова и гранатой

В новосибирском метро задержан мужчина с оружием

Поздно вечером 25 апреля в новосибирском метрополитене задержали пассажира с автоматом, пистолетом и гранатой.







Как сообщили в метрополитене, 25 апреля в 22:45 на станции метро «Красный проспект» сотрудники службы безопасности остановили пассажира после срабатывания сигнала металлодетектора.





«При проведении обследования в комнате досмотра были выявлены подозрительные предметы. В комнату немедленно прибыл наряд полиции. При осмотре в багаже пассажира обнаружили автомат АК-74, 30 патронов, пистолет Макарова и гранату Ф-1. Сотрудники службы безопасности действовали строго по инструкции, свои задачи выполнили», — рассказали в метрополитене.







Пассажир оказался жителем Новосибирска — его доставили в Центральный отдел полиции № 1.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что все изъятые боеприпасы оказались учебными. «Это все учебное, макеты. То есть никакой опасности они не представляют, — объяснили сотрудники полиции. — Полиция провела соответствующую проверку. Мужчина отпущен, ранее к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется положительно».







Усиление мер безопасности в новосибирском метрополитене началось после теракта в Санкт-Петербурге. За день до этого НГС.НОВОСТИ стали свидетелями эксперимента, когда пассажир без проблем пронес в подземку оружие и гранату.