В бывшем здании вуза в тихом центре откроется супермаркет новой сети

«Гастнономъ» станет первым новым арендатором в здании бывшего НГИ. Фото Стаса Соколова
«Гастнономъ» станет первым новым арендатором в здании бывшего НГИ. Фото Стаса Соколова

Владельцы торговой сети «Виноград» откроют магазин нового для себя формата на первом этаже здания бывшего Новосибирского гуманитарного института (НГИ) по адресу ул. Советская, 23.


Об этом НГС.НОВОСТИ рассказали в управляющей компании «Выбор», которая занимается подбором арендаторов для здания бывшего вуза.


НГИ окончательно лишился аккредитации в феврале прошлого года, а его здание перешло к новым владельцам, которые искали для него арендаторов.


Большая часть точек сети «Виноград» представляет собой маленькие алкогольные магазины на первых этажах. Фото Стаса Соколова
Большая часть точек сети «Виноград» представляет собой маленькие алкогольные магазины на первых этажах. Фото Стаса Соколова


Первым из арендаторов здания бывшего вуза должен стать продовольственный магазин под названием «Гастрономъ», сообщили в УК «Выбор».


В «Гастрономе» также сохранился упор на алкоголь, который занимает в единственном пока работающем магазине на ул. Серебренниковская больше трети помещения. Фото Стаса Соколова
В «Гастрономе» также сохранился упор на алкоголь, который занимает в единственном пока работающем магазине на ул. Серебренниковская больше трети помещения. Фото Стаса Соколова


Сейчас у «Винограда» 18 магазинов в Новосибирске и пригородах. Изначально сеть создавалась как магазины алкогольных напитков (часть из них по-прежнему работает в таком формате), но потом к напиткам стали добавляться продукты питания.


Продовольственная часть «Гастронома» — это типичный «магазин у дома» с минимальным набором наиболее востребованных продуктов. Фото Стаса Соколова
Продовольственная часть «Гастронома» — это типичный «магазин у дома» с минимальным набором наиболее востребованных продуктов. Фото Стаса Соколова


«Гастрономъ» — новый проект, представляющий собой уже продовольственный магазин самообслуживания с расширенной алкогольной секцией и отделом разливного пива площадью более 200 кв. м. Первый «Гастрономъ» открылся в начале этого года на ул. Серебренниковская.


Магазин в бывшем здании НГИ можно отнести к активно развивающемуся сейчас формату «магазинов у дома» — сравнительно небольших торговых точек, которые рассчитаны на жителей ближайших домов. Самым заметным игроком в этом формате в Новосибирске можно считать сеть «Ярче!», у которой, по данным 2ГИС, 77 магазинов в Новосибирске и окрестностях.

Стас Соколов
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