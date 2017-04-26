Новосибирец получил 17 лет строгого режима за насилие над внучкой гражданской жены

Во вторник, 25 апреля, Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 53-летнему мужчине, который на протяжении нескольких лет развращал и насиловал маленькую внучку своей гражданской жены.


Подсудимый должен отправиться в колонию строгого режима на 17 лет
Подсудимый должен отправиться в колонию строгого режима на 17 лет

«С начала 2009 года К. начал сожительствовать с И., которая проживала вместе со своей 8-летней внучкой З. Сначала отношения между К. и З. были дружескими, он относился к ней по-отечески, постоянно играл с ней. Однако с лета 2009 года К., пока бабушка и мать были на работе, начал в процессе "игры" раздевать малолетнюю З., трогать ее за различные части тела», — описали ситуацию в прокуратуре Кировского района Новосибирска.


По данным прокуратуры, примерно весной 2010 года мужчина впервые занялся с девочкой сексом.


«Впоследствии К. ежемесячно насиловал малолетнюю З., которая до конца не осознавала характер и значение совершаемых в отношении нее преступных действий», — рассказали в прокуратуре.


В ведомстве уточнили, что это продолжалось до ноября 2015 года, пока девочка не рассказала свою историю однокласснице. Узнавшая о происходящем школьница посоветовала подруге рассказать это маме и вместе с ней обратиться в полицию.


Кировский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным в 58 эпизодах преступлений — «развратных действиях», «изнасиловании», «насильственных действиях сексуального характера» и «иных действиях сексуального характера». Согласно приговору, подсудимый должен 17 лет провести в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


Как уточнили в прокуратуре Кировского района, на суде мужчина свою вину не признал. Подсудимый заявил, что девочка по непонятной причине его оговорила. 


Ранее, в апреле 2016 года, суд в Новосибирске приговорил к 13 годам лишения свободы 27-летнего Кирилла Глухова за развратные действия по скайпу.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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