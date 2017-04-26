За аномальным теплом в Новосибирск придет волна холода

За аномальным теплом в Новосибирск придет волна холода

Новосибирские синоптики дали прогноз на предстоящие дни — с северо-запада идет холодный фронт, который придет на смену аномальному теплу.


«Продолжается вынос юго-западных воздушных масс, понемножку теплеет. Вчера температурный максимум достигал по Новосибирской области и смежным регионам до +15…+19 градусов, это выше нормы на 2–8 градусов. Сегодня максимально термометр может показать, как мы ожидаем, +25 градусов», — сообщил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Тепло сохранится 27 апреля, днем будет до +19…+25 градусов, но с северо-запада уже идет холодный атмосферный фронт. «Он принесет осадки, похолодание и грозы. Температура днем понизится до +12…+18 градусов, ночью до +2…+8 градусов, местами до –2 градусов. Видим тенденцию к захолаживанию, которая продлится до начала мая», — отметил специалист.


Вчера специалисты мэрии сообщили, что резкое похолодание в конце апреля — главная причина, по которой они пока не могут назвать дату окончания отопительного сезона.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 8758
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено