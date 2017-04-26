За аномальным теплом в Новосибирск придет волна холода

Новосибирские синоптики дали прогноз на предстоящие дни — с северо-запада идет холодный фронт, который придет на смену аномальному теплу.





«Продолжается вынос юго-западных воздушных масс, понемножку теплеет. Вчера температурный максимум достигал по Новосибирской области и смежным регионам до +15…+19 градусов, это выше нормы на 2–8 градусов. Сегодня максимально термометр может показать, как мы ожидаем, +25 градусов», — сообщил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Тепло сохранится 27 апреля, днем будет до +19…+25 градусов, но с северо-запада уже идет холодный атмосферный фронт. «Он принесет осадки, похолодание и грозы. Температура днем понизится до +12…+18 градусов, ночью до +2…+8 градусов, местами до –2 градусов. Видим тенденцию к захолаживанию, которая продлится до начала мая», — отметил специалист.







Вчера специалисты мэрии сообщили, что резкое похолодание в конце апреля — главная причина, по которой они пока не могут назвать дату окончания отопительного сезона.