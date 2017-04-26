В Новосибирске установили мемориальную доску погибшим пожарным

На стене дома № 52 по ул. Сибирской появилась мемориальная доска в память о погибших пожарных из Новосибирска.


На доске высечены фамилии пожарных, которые погибли при исполнении служебных обязанностей
На доске высечены фамилии пожарных, которые погибли при исполнении служебных обязанностей

Памятная доска разместилась на фасаде здания, в котором базируется пожарная часть Железнодорожного района. Во вторник, 25 апреля, состоялась торжественная церемония открытия мемориала, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


На доске высечены фамилии пожарных Юрия Кушнярова, Михаила Виноградова, Александра Иванова и Виктора Казанцева. Все они погибли при исполнении служебных обязанностей.


Александр Иванов погиб в январе 1955 года при тушении пожара в жилом доме № 27 по ул. Потанинской, Юрий Кушняров и Михаил Виноградов — в августе 1985 года при тушении пожара в институте ядерной физики СО АН СССР. Виктор Казанцев умер в апреле 1972 года от тяжелой болезни, которая развилась на фоне простуды — мужчина заболел после тушения зимнего пожара. Советское правительство посмертно наградило Виктора Казанцева медалью «За отвагу на пожаре», вспоминают в МЧС.


На церемонии открытия мемориальной доски выступил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов. Он выразил соболезнования родственникам погибших, поблагодарил за работу собравшихся коллег и пожелал им беречь себя.


На церемонии открытия мемориальной доски
На церемонии открытия мемориальной доски


Перед собравшимися выступил начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов
Перед собравшимися выступил начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов


Открытие мемориальной доски пожарные приурочили к Радонице
Открытие мемориальной доски пожарные приурочили к Радонице


Несколькими месяцами ранее на ул. Депутатской открылась мемориальная доска в память об актрисе «Красного факела» Анне Покидченко.  А в марте 2017 года в вестибюле станции метро «Сибирская» появилась памятная доска, посвященная ленинградским художникам Георгию и Ольге Алексеевым, — именно их мозаика украшает стены станции.

Ольга Хмелевская
Фото 54.mchs.gov.ru

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