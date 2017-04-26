В Новосибирске установили мемориальную доску погибшим пожарным

На стене дома № 52 по ул. Сибирской появилась мемориальная доска в память о погибших пожарных из Новосибирска.





На доске высечены фамилии пожарных, которые погибли при исполнении служебных обязанностей



Памятная доска разместилась на фасаде здания, в котором базируется пожарная часть Железнодорожного района. Во вторник, 25 апреля, состоялась торжественная церемония открытия мемориала, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







На доске высечены фамилии пожарных Юрия Кушнярова, Михаила Виноградова, Александра Иванова и Виктора Казанцева. Все они погибли при исполнении служебных обязанностей.







Александр Иванов погиб в январе 1955 года при тушении пожара в жилом доме № 27 по ул. Потанинской, Юрий Кушняров и Михаил Виноградов — в августе 1985 года при тушении пожара в институте ядерной физики СО АН СССР. Виктор Казанцев умер в апреле 1972 года от тяжелой болезни, которая развилась на фоне простуды — мужчина заболел после тушения зимнего пожара. Советское правительство посмертно наградило Виктора Казанцева медалью «За отвагу на пожаре», вспоминают в МЧС.







На церемонии открытия мемориальной доски выступил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов. Он выразил соболезнования родственникам погибших, поблагодарил за работу собравшихся коллег и пожелал им беречь себя.







На церемонии открытия мемориальной доски





Перед собравшимися выступил начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов





Открытие мемориальной доски пожарные приурочили к Радонице





Несколькими месяцами ранее на ул. Депутатской открылась мемориальная доска в память об актрисе «Красного факела» Анне Покидченко. А в марте 2017 года в вестибюле станции метро «Сибирская» появилась памятная доска, посвященная ленинградским художникам Георгию и Ольге Алексеевым, — именно их мозаика украшает стены станции.

