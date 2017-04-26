2ГИС научился показывать маршруты для пеших прогулок по городу

Новосибирская компания «2ГИС» обновила свое мобильное приложение — теперь оно умеет прокладывать пешеходные маршруты по 20 городам России, в том числе и по Новосибирску.


Чтобы начать строить пешеходные маршруты, нужно обновить 2ГИС   
Чтобы начать строить пешеходные маршруты, нужно обновить 2ГИС 
 

Показывая путь, сервис учитывает пешеходные переходы, тропинки, тротуары, тоннели, арки и лестницы. 


«Достаточно указать — откуда и куда нужно дойти, и на экране отобразятся оптимальный маршрут, расстояние до конечной точки и примерное время, оставшееся до конца пути. А еще можно сравнить время пути на общественном транспорте или автомобиле и выбрать, как удобнее добраться до места», — рассказали о новой функции в компании «2ГИС».


Сейчас эта функция доступна на сайте 2gis.ru, в мобильном приложении для iOS и beta-версии для Android, а скоро она появится и в основной версии для Android, обещают разработчики. Чтобы начать строить маршруты, нужно обновить 2ГИС в своем смартфоне.


Пешеходный маршрут через Первомайский сквер
Пешеходный маршрут через Первомайский сквер


«Как и само приложение, пешеходная навигация работает без подключения к интернету, но с интернетом маршрут будет строиться быстрее», — уточнили в компании «2ГИС».


Пока приложение умеет просто прокладывать пути для пеших прогулок. Но разработчики обещают, что уже через пару месяцев сервис научится обновлять построенные маршруты и автоматически уменьшать их по мере того, как пешеход будет по ним идти.


В 2017 году компания «2ГИС» оказалась на 9-й строчке рейтинга самых дорогих компаний Рунета, который составили аналитики журнала Forbes. Они оценили стоимость «2ГИС» в 200 млн долл. Это на 50 млн долл. больше, чем год назад.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих (1), скриншот 2gis.ru (2)

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