Предприимчивые товарищи наворовали солярки на 600 тысяч и пошли под суд

Место преступления
Место преступления

Дошло до суда дело двух бердчан и одного искитимца, которые за двое суток украли под Новосибирском в общей сложности 19 тонн дизельного топлива.


«Предварительное следствие установило, что двое жителей Бердска и житель Искитимского района решили тайно похитить топливо из нефтепродуктопровода на участке местности в Коченевском районе. Участники группы приобрели емкости, предназначенные для перевозки нефти, шланги высокого давления, шаровый кран, предметы и инструменты, предназначенные для сварочных работ. Затем за деньги наняли рабочих для выкапывания ямы и траншеи, а также для сварки труб», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.


В результате в откопанную из земли трубу нефтепровода сделали врезку и с 8 по 10 сентября 2015 года похитили дизельное топливо общей массой почти 19 тонн. Ущерб от этих действий оценивается в 600 тыс. руб.


Сейчас уголовное дело по факту кражи из нефтепродуктопровода, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, направлено в суд.

Анна Наумцева
Фото предоставлено пресс-службой  ГУ МВД России по НСО

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