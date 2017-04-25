Стало известно самое популярное кодовое слово у грамотных новосибирцев

На одной из площадок текст диктанта читал робот

Сегодня в концертном зале им. Арнольда Каца собрались отличники «Тотального диктанта» — всего в Новосибирске их набралось около 580 человек.







Как сообщил корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший на награждении, изначально организаторы рассчитывали, что на пятерки напишут порядка 300 человек, но отличников оказалось гораздо больше. Высшую оценку получил примерно каждый десятый участник акции. Им достались ключи для доступа к электронным словарям и билеты в парк чудес «Галилео», также были призы в специальных номинациях. Например, наградили тройняшек с ДЦП — Петра, Андрея и Павла Ароновых. Они тоже приняли участие в акции, набирая текст на клавиатуре.



Церемония награждения





За призами, по наблюдениям очевидцев, собралась длинная очередь.

Братья Ароновы





Среди тех, кто писал «Тотальный диктант» в Новосибирске 8 апреля, был мэр Анатолий Локоть. Он пришел поздравить собравшихся, но при этом не назвал свою оценку. Зато отметил, что порой, когда подписывает документы, недоумевает от того, как неграмотно они составлены.

Призы получили в том числе иностранцы, принимавшие участие в акции





Мэр тоже писал диктант









Кроме того, организаторы назвали самое популярное кодовое слово, которое указывали участники в своих работах: это слово «котики». Вторая популярная тема, нашедшая отражение в выборе кодового слова, — названия различных блюд.