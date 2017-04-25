Новосибирец изобрел оригинальный способ парковки на газоне

Странная парковка у дома на ул. Бориса Богаткова

Житель Новосибирска сфотографировал белый автомобиль SsangYong, припаркованный на газоне на подставке из камней.





«Когда парковаться на газоне нельзя, но очень надо, выход — скульптурная композиция», — поиронизировал читатель, приславший в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию машины, припаркованной с нарушением.





Собеседник уточнил, что сделал снимок сегодня на ул. Бориса Богаткова у дома № 184.







Новосибирцы нередко выбирают для парковки своих машин странные и явно не предназначенные для этого места. Например, НГС.НОВОСТИ писали о белом «Лексусе», припаркованном прямо у входа в оперный театр.





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