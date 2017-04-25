Новосибирцы продали свадебную медаль императора за 2 млн рублей

Золотая свадебная медаль Александра II





Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supples Corp. провела 6-й онлайн-аукцион на международной европейской площадке LiveBid — одним из лотов стала свадебная медаль императора Александра II.







«Эта золотая медаль очень редкая. Пришла на аукцион она из Чехии. Была продана за 26 500 евро. И продали еще такую же серебряную медаль за 2600 евро», — рассказал руководитель нумизматической компании Станислав Кац.







Серебряный рубль Петра II 1728 года





Справка: Свадебные медали были выпущены к 16 апреля 1841 года — дню свадьбы Александра Николаевича с Марией Гессен-Дармштадтской. Всего было изготовлено 1200 памятных медалей: 950 штук — в серебре и 250 штук весом 24,8 г в золоте. Медали раздавались высокопоставленным лицам, присутствовавшим на бракосочетании.







Уникальная пробная чешская медаль в меди





Также, как добавил Станислав Кац, на этом аукционе был продан за 3200 евро серебряный рубль Петра II 1728 года.





«Это очень хорошая цена за него. На мой взгляд, он стоит порядка 100 тыс. руб., но что-то за него сильно народ бился», — заметил Станислав и добавил, что уникальная чешская пробная монета — медаль в 5 дукатов 1934 года — на удивление осталась невостребованной: продана всего за 1000 евро.





Новосибирцы нередко выставляют на аукцион интересные вещи. Так, на предыдущем аукционе была продана уникальная награда — золотая звезда Героя ЧССР, врученная в 1970 году советскому генералу Дмитрию Лелюшенко.