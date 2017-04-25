Крупный чиновник получил 5 лет колонии за взятку в 53 миллиона

Сегодня, 25 апреля, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему заместителю главы Болотнинского района Александру Юркевичу, которого обвиняли в получении взятки в 53 млн руб.


Александр Юркевич
Александр Юркевич

Как рассказала старший помощник прокурора Заельцовского района Инна Ахвледиани, судья переквалифицировала статью обвинения с «Получения взятки» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорила Александра Юркевича к 5 годам колонии общего режима. Исчисляться наказание будет с 1 апреля 2015 года — именно с этого дня Юркевич находится под стражей.


«2 года и 21 день он уж отсидел», — подсчитала гособвинитель.


Как сообщалось в обвинительном заключении, в 2013 году на замглавы Болотнинского района Александра Юркевича через общего знакомого вышел соучредитель известной строительной фирмы АН «Регион-Инвест» Николай Родионов и попросил поспособствовать в получении 200 га земли под строительство коттеджного поселка. По версии следствия, летом 2013 года Родионов и Юркевич встретились в районе ЛДС «Сибирь», и Родионов сделал предложение, от которого чиновник не смог отказаться.


Следователи выяснили, что Юркевич запросил у Родионова 60 млн руб., но в итоге сторговались на 53 млн руб. Родионов осмотрел подходящий участок на территории Ояшинского сельсовета, и мужчины ударили по рукам. Вечером 13 ноября 2013 года в Новосибирске на пл. Калинина в автомобиле BMW Х6 чиновник получил от бизнесмена 53 млн руб. и уехал.


Задержали Александра Юркевича спустя полтора года — 1 апреля 2015 года. В полиции тогда сообщали, что заявление о взятке написал сам Николай Родионов, так как по закону в этом случае взяткодатель освобождается от уголовной ответственности. А причиной заявления в полицию стало то, что бизнесмен так и не получил обещанную землю.


Как рассказала гособвинитель Инна Ахвледиани, судья изменила статью обвинения на «Мошенничество», потому что в должностные обязанности Александра Юркевича вообще не входила выдача земли.


«Он ввел в заблуждение Родионова, что у него есть такая возможность, а на самом деле он никакого отношения к выделению либо предоставлению земельных участков не имел. Он просто его обманул таким образом. А Родионов воспринимал его как госслужащего и верил в то, что он может это сделать», — описала ситуацию старший помощник прокурора Заельцовского района.


По ее словам, еще в октябре 2014 года Октябрьский районный суд Новосибирска взыскал с Юркевича в пользу Родионова долг в 53 млн руб. Это случилось, потому что при получении денег чиновник подписал договор займа и расписку, в которой говорилось о том, что он якобы берет эти деньги в долг.


Как отметила Инна Ахвледиани, подсудимый свою вину не признал, с приговором не согласен и, возможно, будет его обжаловать.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 3376
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено