Крупный чиновник получил 5 лет колонии за взятку в 53 миллиона

Сегодня, 25 апреля, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему заместителю главы Болотнинского района Александру Юркевичу, которого обвиняли в получении взятки в 53 млн руб.





Александр Юркевич

Как рассказала старший помощник прокурора Заельцовского района Инна Ахвледиани, судья переквалифицировала статью обвинения с «Получения взятки» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорила Александра Юркевича к 5 годам колонии общего режима. Исчисляться наказание будет с 1 апреля 2015 года — именно с этого дня Юркевич находится под стражей.







«2 года и 21 день он уж отсидел», — подсчитала гособвинитель.







Как сообщалось в обвинительном заключении, в 2013 году на замглавы Болотнинского района Александра Юркевича через общего знакомого вышел соучредитель известной строительной фирмы АН «Регион-Инвест» Николай Родионов и попросил поспособствовать в получении 200 га земли под строительство коттеджного поселка. По версии следствия, летом 2013 года Родионов и Юркевич встретились в районе ЛДС «Сибирь», и Родионов сделал предложение, от которого чиновник не смог отказаться.







Следователи выяснили, что Юркевич запросил у Родионова 60 млн руб., но в итоге сторговались на 53 млн руб. Родионов осмотрел подходящий участок на территории Ояшинского сельсовета, и мужчины ударили по рукам. Вечером 13 ноября 2013 года в Новосибирске на пл. Калинина в автомобиле BMW Х6 чиновник получил от бизнесмена 53 млн руб. и уехал.







Задержали Александра Юркевича спустя полтора года — 1 апреля 2015 года. В полиции тогда сообщали, что заявление о взятке написал сам Николай Родионов, так как по закону в этом случае взяткодатель освобождается от уголовной ответственности. А причиной заявления в полицию стало то, что бизнесмен так и не получил обещанную землю.







Как рассказала гособвинитель Инна Ахвледиани, судья изменила статью обвинения на «Мошенничество», потому что в должностные обязанности Александра Юркевича вообще не входила выдача земли.







«Он ввел в заблуждение Родионова, что у него есть такая возможность, а на самом деле он никакого отношения к выделению либо предоставлению земельных участков не имел. Он просто его обманул таким образом. А Родионов воспринимал его как госслужащего и верил в то, что он может это сделать», — описала ситуацию старший помощник прокурора Заельцовского района.







По ее словам, еще в октябре 2014 года Октябрьский районный суд Новосибирска взыскал с Юркевича в пользу Родионова долг в 53 млн руб. Это случилось, потому что при получении денег чиновник подписал договор займа и расписку, в которой говорилось о том, что он якобы берет эти деньги в долг.







Как отметила Инна Ахвледиани, подсудимый свою вину не признал, с приговором не согласен и, возможно, будет его обжаловать.