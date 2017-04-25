Продавцы «Спортмастера» зажали в подсобке подростка с подозрительной сумкой

Мама несовершеннолетнего Александра обратилась в полицию с заявлением о нанесении побоев ее сыну



Новосибирский подросток поругался с сотрудниками магазина «Спортмастер» и в результате стычки, по его словам, получил легкие травмы — разбираться в конфликте будет полиция.





Инцидент произошел 24 апреля в магазине «Спортмастер» в СТЦ «МЕГА», рассказал НГС.НОВОСТИ один из участников конфликта 17-летний Александр, попросивший не называть его фамилию.





«Я зашел в "Спортмастер" выбрать куртки, померил несколько, прошел в отдел с кроссовками, а потом направился на выход. У меня был с собой портфель маленький, под формат А4, в нем было несколько тетрадей и папок с листами. Я направился на выход, и у меня запищала рамка, ко мне подбежал вроде как охранник в кожаной куртке, на нем не было бейджика. Он предложил мне заново пройти через рамку. Я прошел и опять запищал. Потом прошел без сумки — не запищал», — рассказал молодой человек.







По словам Александра, мужчина без бейджика попросил его показать содержимое сумки. На это подросток ответил, что охранник не имеет права его досматривать, и предложил показать содержимое сумки, держа ее в своих руках.







«Я говорю: вызывайте полицию, если вам что-то не нравится. Он вызвал полицию и повел меня в подсобку. Я там посидел минут 5, больше ждать не стал, и они не могли ограничивать мою свободу. Я попытался выйти, но он встал на проходе», — описал Александр действия сотрудников магазина.







Через некоторое время в подсобку пришел еще один сотрудник магазина, между мужчинами случилась словесная перепалка, и Александр начал снимать происходящее на телефон. По словам молодого человека, сотрудник магазина выбил из его рук телефон (это запечатлено в конце ролика. — К.Е.), потом дал подзатыльник и сразу же взял за шею в области кадыка и прижал к стене. Другие сотрудники посоветовали коллеге «заканчивать», после чего мужчина начал выгонять Александра из подсобки.











«Я подождал приезда сотрудников полиции, там я написал объяснительную. И сегодня снял побои: у меня на шее проявились, как мне сказали, внутренние кровоподтеки», — утверждает Александр.







В магазине «Спортмастер» корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что проводят служебную проверку этого инцидента. «Мы пытаемся разобраться более детально, сейчас мы слышим только одну сторону – сторону "Спортмастера". Чтобы более объективно это было, нужно еще знать сторону потерпевшего лица. Тем более, если человек сделал заявление в полицию, будет более детальный разбор — если кто-то будет виновен, он будет наказан», — отметил руководитель группы предотвращения потерь магазина, представившийся Эдуардом.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило заявление от жительницы Новосибирска о нанесении побоев ее несовершеннолетнему сыну. По заявлению также будет проводиться проверка.







У новосибирцев и продавцов или охранников магазинов возникает недопонимание, переходящее в конфликты. Одни из известных конфликтов случились между покупателями и охранниками в «МЕГЕ» и «Быстрономе».

