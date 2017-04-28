Ради эстафеты в Ленинском районе перекроют важную улицу и пустят автобусы в объезд

На ул. Станиславского в субботу, 29 апреля, пройдет легкоатлетическая эстафета
На ул. Станиславского в субботу, 29 апреля, пройдет легкоатлетическая эстафета

В субботу, 29 апреля, на 5 часов перекроют участок ул. Станиславского в Ленинском районе Новосибирска — здесь пройдет легкоатлетическая эстафета.


Об этом сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом. Так, с 9:00 до 14:00 власти закроют движение по ул. Станиславского на участке от пл. Труда до пл. Станиславского.


Общественный транспорт будет ездить по соседним улицам. Так, автобусы № 16 и 19 вместо ул. Станиславского поедут по ул. Ватутина, затем на пл. Труда. Автобусы № 55, 64 и 74 с пл. Станиславского поедут по ул. Титова, затем по ул. Троллейная, Широкая до пл. Труда и далее по своим схемам. Автобусы № 14, 24 и 76 с ул. Сибиряков-Гвардейцев поедут на пл. Карла Маркса, затем на ул. Ватутина и пл. Труда и далее по своим схемам. Автобусы № 43 объедут перекрытия по ул. Титова, Троллейная и Пархоменко, а № 1, 79 и 89 — по ул. Титова, Троллейная и Широкая.


Троллейбусы № 4 поедут по ул. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Карла Маркса, затем на ул. Ватутина и пл. Труда, а № 24 с пл. Станиславского отправятся по ул. Титова, через остановку «Метро "Площадь Маркса"» на ул. Ватутина и пл. Труда.


Маршрутки № 54 объедут ул. Станиславского по ул. Сибиряков-Гвардейцев, пл. Карла Маркса, ул. Ватутина и пл. Труда, а № 10 и 12 — по ул. Титова, Троллейная, Широкая и пл. Труда.


Перекрытый участок ул. Станиславского
Перекрытый участок ул. Станиславского


Дорогу перекрывают из-за легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе, которая посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В течение этой недели она поочередно проходит во всех районах города, в том числе на городских стадионах, и завершится 9 мая городской эстафетой по Красному проспекту, сообщает управление физической культуры и спорта мэрии.


Напомним, в День Победы в Новосибирске запланировали массу праздничных мероприятий, многие из которых пройдут в центре города.

Кирилл Шматков
Фото Екатерины Калиневич (1)
Схема yandex.ru/maps (2)

Прочтений: 3489
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено