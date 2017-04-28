Ради эстафеты в Ленинском районе перекроют важную улицу и пустят автобусы в объезд

На ул. Станиславского в субботу, 29 апреля, пройдет легкоатлетическая эстафета

В субботу, 29 апреля, на 5 часов перекроют участок ул. Станиславского в Ленинском районе Новосибирска — здесь пройдет легкоатлетическая эстафета.





Об этом сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом. Так, с 9:00 до 14:00 власти закроют движение по ул. Станиславского на участке от пл. Труда до пл. Станиславского.







Общественный транспорт будет ездить по соседним улицам. Так, автобусы № 16 и 19 вместо ул. Станиславского поедут по ул. Ватутина, затем на пл. Труда. Автобусы № 55, 64 и 74 с пл. Станиславского поедут по ул. Титова, затем по ул. Троллейная, Широкая до пл. Труда и далее по своим схемам. Автобусы № 14, 24 и 76 с ул. Сибиряков-Гвардейцев поедут на пл. Карла Маркса, затем на ул. Ватутина и пл. Труда и далее по своим схемам. Автобусы № 43 объедут перекрытия по ул. Титова, Троллейная и Пархоменко, а № 1, 79 и 89 — по ул. Титова, Троллейная и Широкая.







Троллейбусы № 4 поедут по ул. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Карла Маркса, затем на ул. Ватутина и пл. Труда, а № 24 с пл. Станиславского отправятся по ул. Титова, через остановку «Метро "Площадь Маркса"» на ул. Ватутина и пл. Труда.







Маршрутки № 54 объедут ул. Станиславского по ул. Сибиряков-Гвардейцев, пл. Карла Маркса, ул. Ватутина и пл. Труда, а № 10 и 12 — по ул. Титова, Троллейная, Широкая и пл. Труда.







Перекрытый участок ул. Станиславского







Дорогу перекрывают из-за легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе, которая посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В течение этой недели она поочередно проходит во всех районах города, в том числе на городских стадионах, и завершится 9 мая городской эстафетой по Красному проспекту, сообщает управление физической культуры и спорта мэрии.







Напомним, в День Победы в Новосибирске запланировали массу праздничных мероприятий, многие из которых пройдут в центре города.