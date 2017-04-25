Новосибирец обнаружил на Затулинке цветущую сциллу

Красивые цветы радуют жителей Затулинки

Житель Новосибирска заметил в Кировском районе города и сфотографировал цветущую пролеску, или сциллу.







Как сообщил читатель НГС.НОВОСТИ, предоставивший в редакцию фотографии цветов, он заметил их на Затулинке, на ул. Громова, 3.





Пролеска — первоцвет, невысокое луковичное растение из семейства спаржевых, говорится в Википедии. Цветок распространен в Восточной Европе, включая европейскую часть России, на Кавказе, в Турции, на севере Ирака. Иногда встречается в Северной Америке.





НГС.НОВОСТИ уже писали о первоцветах в Нижней Ельцовке в начале апреля. Тогда крокусы завалило снегом.