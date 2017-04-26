Новосибирский актер снялся в 3 сериалах для федеральных телеканалов

Дмитрий Савин окончил НГТИ и до 2016 года играл в театре музкомедии
Дмитрий Савин окончил НГТИ и до 2016 года играл в театре музкомедии

Актер из Новосибирска Дмитрий Савин снялся в криминальных сериалах «След» (5 канал), «Свидетели» (НТВ) и «Слепая» («ТВ-3») — эпизоды с его участием покажут в эфире уже этим летом.


Столичным дебютом для актера стал культовый сериал «След». 


«Самое интересное, что мои первые съемки проходили на кладбище, где выкопали настоящую могилу. Я приехал туда к половине двенадцатого ночи, и закончили мы только под утро, — рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий Савин. — В серии я сюжетообразующий персонаж. Мой герой никого не убивает, но на нем висит большой кредит, и он выкапывает из земли умершего старца — якобы он воскрес. Парень хочет напугать свою сестру, чтобы она продала дом, и он смог выплатить кредит». 

Всего сцены «Следа» с участием новосибирца снимали 3 дня, кроме кладбища были локации «домик старца» и «комната допроса». 


Дмитрий отмечает, что для сериалов не строят декораций, предпочитая арендовать дома, — это дешевле. Однако у «Следа» все же есть свой большой павильон, в котором созданы постоянные места действия, такие как «комната допроса» или «морг». 


Криминальный сериал «След» идет с 2007 года — количество серий перевалило за 1700
Криминальный сериал «След» идет с 2007 года — количество серий перевалило за 1700

«Это очень интересно: ты заходишь в искусственно смоделированный мир», — комментирует актер.


В 2 других проектах Дмитрий Савин сыграл роли бизнесмена, ставшего жертвой убийства, и водителя, навлекшего заговор на любимую коллегу. По словам артиста, работа в сериалах кардинально отличается от игры в театре, где выступлению предшествуют месяцы репетиций. К примеру, для участия в «Следе» Дмитрий только один раз пообщался с режиссером — затем они встретились уже на съемочной площадке. 

Чтобы попасть в телепроекты, Дмитрий Савин рассылал свое портфолио кастинг-директорам каналов. Он признается, что для него игра в сериалах — только начало пути и способ заработка. 


«Это период моего выживания в Москве, способ встать на ноги, даже играя труп. Это дает опыт и новые знакомства. Что сидеть дома и ждать главных ролей?» — рассуждает артист. 


По его словам, попасть в большое кино очень сложно, ведь кастинг-директора ежедневно получают множество писем от начинающих актеров. 

Кроме работы в сериалах, новосибирский актер играет в питерском мюзикле «Летучий корабль» с Анастасией Стоцкой
Кроме работы в сериалах, новосибирский актер играет в питерском мюзикле «Летучий корабль» с Анастасией Стоцкой

Дмитрий Савин родился в Ордынском районе Новосибирской области. В 2009 году окончил НГТИ, работал в театре под руководством Сергея Афанасьева, а затем — в театре музкомедии. Осенью 2016 года актер переехал в Санкт-Петербург, где прошел кастинг на главную роль в мюзикле Егора Дружинина «Летучий корабль» — там новосибирец играет трубочиста Ивана, а роль Забавы исполняет известная певица Анастасия Стоцкая. Вскоре Дмитрий Савин переехал в Москву, чтобы попробовать себя и в качестве киноактера. Опыта работы перед камерой у него почти не было: на родине артист снимался только в клипе и рекламе. 


Новосибирцы не только играют в кино, но и снимают его. К примеру, в апреле НГС.НОВОСТИ писали о том, что короткометражка режиссера Маргариты Волковой прошла отборочный тур Каннского кинофестиваля.

Александра Зенкова
Видео instagram.com/dmitry_savin_official
Фото instagram.com/dmitry_savin_official (1,3,4), кадр из сериала «След» (2)

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