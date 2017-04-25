В ТЦ на Гусинобродском шоссе проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в ТЦ «Регион» на Гусинобродском шоссе.





Посетители торгового центра сообщают в соцсетях, что около 16 часов сотрудники ФСБ задержали в ТЦ мужчину.







В управлении ФСБ России по Новосибирской области от комментариев отказались. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что сотрудники полиции «проводят оперативные мероприятия». Что это за мероприятия, в пресс-службе не рассказали, пояснив, что смогут разгласить информацию только после их завершения.







По телефону в «Регионе» корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что в ТЦ никого не задерживают, а «просто что-то изымают из конкретного магазина». Собеседница сказала, что в каком именно магазине работают правоохранители, ей неизвестно.





Иногда правоохранительные органы устраивают рейды по ТЦ, например, чтобы найти нарушивших закон мигрантов.

