В ТЦ на Гусинобродском шоссе проходят обыски

В ТЦ на Гусинобродском шоссе проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в ТЦ «Регион» на Гусинобродском шоссе.


Посетители торгового центра сообщают в соцсетях, что около 16 часов сотрудники ФСБ задержали в ТЦ мужчину.


В управлении ФСБ России по Новосибирской области от комментариев отказались. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что сотрудники полиции «проводят оперативные мероприятия». Что это за мероприятия, в пресс-службе не рассказали, пояснив, что смогут разгласить информацию только после их завершения.


По телефону в «Регионе» корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что в ТЦ никого не задерживают, а «просто что-то изымают из конкретного магазина». Собеседница сказала, что в каком именно магазине работают правоохранители, ей неизвестно.


Иногда правоохранительные органы устраивают рейды по ТЦ, например, чтобы найти нарушивших закон мигрантов.

Ксения Евдокимова
Фото Игоря Зарембо, РИА Новости

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