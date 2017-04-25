С парковок в центре убрали цепи после вмешательства прокуратуры

Новосибирская прокуратура заставила захватчиков 3 муниципальных парковок в центре города сделать их общедоступными.


Парковка возле дома № 12 на ул. Урицкого
Парковка возле дома № 12 на ул. Урицкого

С февраля по апрель 2017 года прокуратура Новосибирска обнаружила в центре города три случая самовольного захвата парковок — на ул. Урицкого, 12 (возле студии маникюра и педикюра Nail Room), на ул. Каинской, 1 (возле ресторана «Хороший год») и на ул. Советской, 32. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщила 25 апреля помощник прокурора Новосибирска Елена Скотникова.


В первых двух случаях парковки были огорожены барьерами из цепей. Третья парковка — на ул. Советской — была ограничена конусами, кроме того, в этом месте стояла будка с охраной.


Захват парковки на ул. Советской, 32
Захват парковки на ул. Советской, 32


Прокуратура внесла захватчикам парковок представления и объявила предостережение. После этого нарушения прекратились, отмечает Елена Скотникова.


По ее словам, в марте исчезли цепи на ул. Каинской, 2 недели назад — будка на ул. Советской. На ул. Урицкого цепи еще остались, но они больше не поднимаются, а в будущем уберут и их. Представление захватчикам этой парковки прокуратура внесла только на прошлой неделе, и теперь у них есть месяц, чтобы снести барьеры, говорит помощник прокурора.


Цепочку на этой парковке больше не поднимают
Цепочку на этой парковке больше не поднимают


Кроме того, в отношении нарушителей прокуратура возбудила административные дела по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении), ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). 

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1, 3), Ильи Калинина (2)

Прочтений: 6455
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено