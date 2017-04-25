С парковок в центре убрали цепи после вмешательства прокуратуры

Новосибирская прокуратура заставила захватчиков 3 муниципальных парковок в центре города сделать их общедоступными.





Парковка возле дома № 12 на ул. Урицкого

С февраля по апрель 2017 года прокуратура Новосибирска обнаружила в центре города три случая самовольного захвата парковок — на ул. Урицкого, 12 (возле студии маникюра и педикюра Nail Room), на ул. Каинской, 1 (возле ресторана «Хороший год») и на ул. Советской, 32. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщила 25 апреля помощник прокурора Новосибирска Елена Скотникова.







В первых двух случаях парковки были огорожены барьерами из цепей. Третья парковка — на ул. Советской — была ограничена конусами, кроме того, в этом месте стояла будка с охраной.







Захват парковки на ул. Советской, 32





Прокуратура внесла захватчикам парковок представления и объявила предостережение. После этого нарушения прекратились, отмечает Елена Скотникова.





По ее словам, в марте исчезли цепи на ул. Каинской, 2 недели назад — будка на ул. Советской. На ул. Урицкого цепи еще остались, но они больше не поднимаются, а в будущем уберут и их. Представление захватчикам этой парковки прокуратура внесла только на прошлой неделе, и теперь у них есть месяц, чтобы снести барьеры, говорит помощник прокурора.





Цепочку на этой парковке больше не поднимают





Кроме того, в отношении нарушителей прокуратура возбудила административные дела по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении), ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).