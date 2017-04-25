Чиновники заметили у новосибирцев долгожданный рост реальных доходов

Падение доходов новосибирцев продолжалось весь 2016 год
Падение доходов новосибирцев продолжалось весь 2016 год

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области отчитался о росте реальных доходов новосибирцев на 7,4 % по итогам января-февраля 2017 года.


Инфляция составила 1,4 %, безработица — 6,2 %, следует из справки о социально-экономическом положении НСО в январе-марте 2017 года, размещенной на официальном сайте Новосибирскстата.


При этом оборот розничной торговли в целом сократился на 2,7 %, хотя рост наблюдается в сфере общественного питания — на 7,3 % и в сфере платных услуг — на 2,3 %. При общем увеличении цен на потребительские товары на 1,4 % больше всего подорожали продукты (на 2,4 %).


О том, что в Новосибирской области падают доходы населения, а средняя зарплата в регионе остается по-прежнему ниже, чем в России, министр экономразвития НСО Ольга Молчанова говорила в июле 2016 года. Эта тенденция сохранилась вплоть до конца прошлого года.


А вы заметили рост доходов?

  • Да.
  • Нет.
  • Денег не хватает всегда
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 2645
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (94)94
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено