Чиновники заметили у новосибирцев долгожданный рост реальных доходов

Падение доходов новосибирцев продолжалось весь 2016 год

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области отчитался о росте реальных доходов новосибирцев на 7,4 % по итогам января-февраля 2017 года.





Инфляция составила 1,4 %, безработица — 6,2 %, следует из справки о социально-экономическом положении НСО в январе-марте 2017 года, размещенной на официальном сайте Новосибирскстата.







При этом оборот розничной торговли в целом сократился на 2,7 %, хотя рост наблюдается в сфере общественного питания — на 7,3 % и в сфере платных услуг — на 2,3 %. При общем увеличении цен на потребительские товары на 1,4 % больше всего подорожали продукты (на 2,4 %).







О том, что в Новосибирской области падают доходы населения, а средняя зарплата в регионе остается по-прежнему ниже, чем в России, министр экономразвития НСО Ольга Молчанова говорила в июле 2016 года. Эта тенденция сохранилась вплоть до конца прошлого года.





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