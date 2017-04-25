Известный бизнесмен нашел под Новосибирском землю для поселка без мяса и рекламы

Клубный поселок займет порядка 5 % от территории «Деревни Мира» площадью 255 га — сейчас здесь завершается строительство домов первой очереди

Новосибирский бизнесмен Андрей Алексеев, известный проектами ТЦ «Большая Медведица» и центр «Мира», построит в пригороде клубный поселок, где запретят торговать алкоголем, табаком, мясом и рыбой и размещать рекламу.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ Андрей Алексеев, в рамках поселка планируется создать клубный район, который должен стать «ядром» проекта. Сейчас он находится в стадии изучения спроса и формирования заявок.







Район займет около 5 % от общей территории поселка, которая составляет 255 га. Предполагается, что он будет разделен на 3 зоны, рассчитанные на людей с разным уровнем достатка, но объединенных общей идеей создания закрытого сообщества.





По предположению Андрея Алексеева, участки будут продаваться от 70–100 тыс. руб. за сотку в зависимости от стоимости строительства инфраструктуры, которую первые члены клуба утвердят на общем собрании вместе с конкретными правилами проживания.







Сейчас ведется проектирование района с расположением участков и предполагаемым размещением домов на территории. При этом строительством домов покупатели будут заниматься самостоятельно, но проекты придется согласовать с управляющей компанией, а срок строительства не должен будет превышать 3 лет.





«Нам хочется, чтобы у нас не было долгостроев, чтобы достаточно быстро этот район сформировался и дальше люди там начали жить, — отметил девелопер. — Раз уж мы вместе живем, мы хотим поддерживать определенную культуру жизни: чтобы человек следил за газоном, в чистоте содержал свою часть улицы, построился вовремя и учитывал те критерии, о которых мы договоримся».







Помимо ограничения на продажу алкоголя и табака на территории клубного района планируют ввести запрет на продажу мяса и рыбы, размещение рекламы и шум после 18:00.





«Мы не можем переделать человека, но правила это не поощряют, и в публичных местах мы будем это запрещать», — заметил Алексеев.





Бизнесмен также рассказал, что при формировании клубного пространства вход туда будет ограничен, а решения о продаже участков будут приниматься коллегиально действующими членами клуба.





Проект «Деревня Мира» развивается с осени прошлого года, сейчас в поселке завершается строительство первой очереди. Ранее на этой неделе экспертный совет ежегодного Рейтинга коттеджных поселков присудил ему номинацию «Открытие года».