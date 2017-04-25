Новосибирцы обнаружили бардак на кладбище

Жительницу Новосибирска огорчили упавшие деревья и разбросанные памятники на Заельцовском кладбище.


Поваленное дерево на Заельцовском кладбище
Поваленное дерево на Заельцовском кладбище

Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска, сегодня, 25 апреля, она пришла на Заельцовское кладбище, чтобы навестить могилы своих близких, и увидела «много ужасного».


«Там очень грязно. Очень много заваленных деревьев. Висят огромные ветки, которые вот-вот упадут. Возможно, кому-то на голову. Мусора немного, но есть. Старые памятники разбросаны кое-где <…> за оградами», — поделилась очевидица в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Чтобы узнать, кто должен убирать поваленные деревья и мусор на Заельцовском кладбище и когда специалисты наведут там порядок, редакция направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.


Кладбище завалено сухими ветками
Кладбище завалено сухими ветками


В свою очередь губернатор НСО Владимир Городецкий на сегодняшней встрече с журналистами сообщил, что региональные власти решили запустить программу обустройства кладбищ в НСО. Эта программа, по его словам, поможет восстановить общие заборы на кладбищах и навести там порядок, в том числе убрать сухие деревья и ветки. Сейчас специалисты обсчитывают финансовые затраты, которые могут для этого понадобиться. Предполагается, что программа будет многолетней.


«Я думаю, это наш человеческий долг перед нашими родными и близкими, поэтому и запускаем эту программу», — подчеркнул Владимир Городецкий.


Весенний беспорядок на Заельцовском кладбище
Весенний беспорядок на Заельцовском кладбище


Упавшая береза в кладбищенской ограде
Упавшая береза в кладбищенской ограде


Напомним, сегодня новосибирцы массово поехали на могилы родственников в связи с праздником Радоницы (также его называют «родительским днем»). Для удобства горожан мэрия запустила автобусы до кладбищ.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено читательницей НГС

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