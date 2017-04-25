Новосибирцы обнаружили бардак на кладбище

Жительницу Новосибирска огорчили упавшие деревья и разбросанные памятники на Заельцовском кладбище.







Поваленное дерево на Заельцовском кладбище

Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска, сегодня, 25 апреля, она пришла на Заельцовское кладбище, чтобы навестить могилы своих близких, и увидела «много ужасного».







«Там очень грязно. Очень много заваленных деревьев. Висят огромные ветки, которые вот-вот упадут. Возможно, кому-то на голову. Мусора немного, но есть. Старые памятники разбросаны кое-где <…> за оградами», — поделилась очевидица в переписке в соцсети «ВКонтакте».







Чтобы узнать, кто должен убирать поваленные деревья и мусор на Заельцовском кладбище и когда специалисты наведут там порядок, редакция направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.







Кладбище завалено сухими ветками







В свою очередь губернатор НСО Владимир Городецкий на сегодняшней встрече с журналистами сообщил, что региональные власти решили запустить программу обустройства кладбищ в НСО. Эта программа, по его словам, поможет восстановить общие заборы на кладбищах и навести там порядок, в том числе убрать сухие деревья и ветки. Сейчас специалисты обсчитывают финансовые затраты, которые могут для этого понадобиться. Предполагается, что программа будет многолетней.







«Я думаю, это наш человеческий долг перед нашими родными и близкими, поэтому и запускаем эту программу», — подчеркнул Владимир Городецкий.





Весенний беспорядок на Заельцовском кладбище





Упавшая береза в кладбищенской ограде





Напомним, сегодня новосибирцы массово поехали на могилы родственников в связи с праздником Радоницы (также его называют «родительским днем»). Для удобства горожан мэрия запустила автобусы до кладбищ.

