Губернатор Городецкий отверг идею объединения регионов Сибири

Владимир Городецкий: «Механическое объединение в одну территорию прибавок не даст»
Владимир Городецкий: «Механическое объединение в одну территорию прибавок не даст»

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал предложение спикера Заксобрания Красноярского края Александра Усса объединить сибирские города в урбанизированный регион.


«Там идея была не объединения регионов как территории. Это предложение объединить усилия инвестиционного развития. Все регионы — разные, у каждого свой потенциал, и поэтому каждый ищет пути развития новых точек роста экономики. И видим, что те проекты, которые вошли в программу реиндустриализации как флагманские, они сопряжены с межрегиональным взаимодействием», — сказал губернатор.


Он добавил, что регионам было бы полезно взаимодействовать, и предложил делать это с помощью, например, ассоциации «Сибирское соглашение».


«О каком-то объединении региональном я не слышал, и не считаю, что это полезно.


Надо устойчиво поработать самим над реализацией прогнозных наших видений, у каждого региона они свои. Механическое объединение в одну территорию прибавок не даст, а вот координация межотраслевого взаимодействия по развитию этих точек роста, считаю, полезна», — заключил Городецкий.


На прошлой неделе в «Парламентской газете» (копия материала размещена на сайте Заксобрания Красноярского края) вышел материал спикера Заксобрания Красноярского края Александра Усса. В статье Усс отмечает, что в России может быть создано 5–6 крупных урбанизированных регионов с численностью населения по 10–30 млн человек, которые будут обеспечивать быстрый экономический рост.


Александр Усс
Александр Усс

«Особая и очень важная тема — формирование таких регионов в южном поясе Сибири и Дальнего Востока. Здесь на базе крупных городов и нарождающихся городских агломераций могут быть созданы Южно-Сибирский урбанизированный регион: Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Красноярск и Дальневосточный урбанизированный регион: Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре», — считает Усс.


Спикер отмечает, что с помощью таких крупных центров экономического развития Россия усилит позиции в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии.


Чиновники соседних регионов не в первый раз высказываются о Новосибирской области. Недавно глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом» и «деревней» — Владимир Городецкий посчитал, что такие слова — «недостойный поступок высшего должностного лица уважаемой республики».

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), sobranie.info (2)

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