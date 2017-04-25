Новосибирцы завалили соцсеть фотографиями старинных мобильников

Новосибирцы вспомнили свои первые сотовые телефоны
Новосибирцы вспомнили свои первые сотовые телефоны

В социальной сети Facebook набирает популярность флешмоб #мойпервыймобильник, в котором новосибирцы принимают активное участие.


Пользователи из Новосибирска размещают на своих страницах фотографии старых моделей сотовых телефонов и делятся связанными с этим воспоминаниями.


«Первым был Philips Isis, революционная труба аналогового стандарта с ЖК-дисплеем <…> Самое интересное, что вместо аккумулятора в этом, и, кажется, только в этом "Филипсе" можно было использовать 4 батарейки АА...», — пишет на своей странице новосибирец Андрей Кузнецов.




«До сих пор не понимаю, где папа его достал в далеком 2005-м», — восхищается Яна Назарова по поводу своей «Моторолы».



Михаил Тумайкин хвастается, что его первый телефон до сих пор в рабочем состоянии.



Записи участников флешмоба можно найти в социальной сети по хештэгу #мойпервыймобильник — в приложении на сайте mfmphone.com можно выбрать модель мобильного по названию, а потом разместить его картинку у себя на странице.


#мойпервыймобильник — далеко не первый флешмоб в Facebook, к которому подключаются новосибирцы. Самым резонансным можно назвать флешмоб #ЯНебоюсьСказать, когда женщины рассказывали о пережитом насилии.

Анна Наумцева
Фото mfmphone.com

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