Красавицы попросили прохожих на площади Маркса не отвлекать «скорую помощь»
Днем 25 апреля фельдшера и врачи «скорой помощи» вышли на пл. Маркса и раздали листовки с пояснением, в каких случаях новосибирцам не стоит звонить на номер 103, а когда бригада «скорой» необходима.
«Листовки, которые мы раздаем сегодня, помогают людям сориентироваться, в какое учреждение обращаться при появлении у них тех или иных симптомов заболеваний, — в службу скорой помощи или в службу неотложной помощи, которая организована территориально в каждой поликлинике», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель главного врача Новосибирской станции скорой помощи Александр Балабушевич.
Он отметил, что «скорую помощь» нужно вызвать, если есть симптомы инфаркта, инсульта, острого отравления, при нарушении нормального течения беременности, если человек почувствовал острую боль в животе или получил переломы. Тогда следует позвонить по номеру 103, описали врачи.
По номеру 124 медики просят звонить, если у пациента повышенное или пониженное артериальное давление, боль в пояснице и головная боль. Единый номер записи к врачу и вызова участкового врача заработал в Новосибирской области 4 года назад.
Памятки у метро «Площадь Маркса» со стороны торгового комплекса «Гранит» раздавали красивые девушки и молодой человек — все они работают фельдшерами и врачами на Ленинской подстанции скорой помощи, а на акцию медики вышли в свой выходной день.
Сегодня на вызовах врачи «скорой» также дарят листовки пациентам — акция приурочена ко Всероссийскому дню скорой помощи 28 апреля. В этот день в 1898 году в Москве заработали первые две станции скорой помощи, напомнил Балабушевич.
«Изначально служба "скорой помощи" создавалась для работы с пациентами, у которых имеется угроза для жизни. Но постепенно — не за год, не два, а за десятилетия — трансформировалась в выездную медицинскую службу...
Принципиально "скорая помощь" должна работать в режиме ожидания — для того чтобы как можно быстрее оказаться рядом с больным или пострадавшим, у которого есть угроза для жизни. "Скорая помощь" должна ждать вызов, а не вызов — "скорую помощь"», — высказался заместитель главврача.
Год назад врачи «скорой помощи» тоже выходили к ТК «Гранит», чтобы рассказать новосибирцам о «золотом часе» при инфаркте.
Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова