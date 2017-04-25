Красавицы попросили прохожих на площади Маркса не отвлекать «скорую помощь»

Медики раздавали листовки около получаса на пл. Маркса
Медики раздавали листовки около получаса на пл. Маркса

Днем 25 апреля фельдшера и врачи «скорой помощи» вышли на пл. Маркса и раздали листовки с пояснением, в каких случаях новосибирцам не стоит звонить на номер 103, а когда бригада «скорой» необходима.


«Листовки, которые мы раздаем сегодня, помогают людям сориентироваться, в какое учреждение обращаться при появлении у них тех или иных симптомов заболеваний, — в службу скорой помощи или в службу неотложной помощи, которая организована территориально в каждой поликлинике», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель главного врача Новосибирской станции скорой помощи Александр Балабушевич.


Некоторые люди не сразу понимали, что листовки раздают настоящие врачи, а не промоутеры, и сначала нехотя брали памятки
Некоторые люди не сразу понимали, что листовки раздают настоящие врачи, а не промоутеры, и сначала нехотя брали памятки


Он отметил, что «скорую помощь» нужно вызвать, если есть симптомы инфаркта, инсульта, острого отравления, при нарушении нормального течения беременности, если человек почувствовал острую боль в животе или получил переломы. Тогда следует позвонить по номеру 103, описали врачи.


Многие останавливались поговорить с врачами — к тому же руководство отправило на акцию красивых девушек-медиков
Многие останавливались поговорить с врачами — к тому же руководство отправило на акцию красивых девушек-медиков


По номеру 124 медики просят звонить, если у пациента повышенное или пониженное артериальное давление, боль в пояснице и головная боль. Единый номер записи к врачу и вызова участкового врача заработал в Новосибирской области 4 года назад


Врачи и фельдшера вышли на акцию в свой выходной день 
Врачи и фельдшера вышли на акцию в свой выходной день 


Памятки у метро «Площадь Маркса» со стороны торгового комплекса «Гранит» раздавали красивые девушки и молодой человек — все они работают фельдшерами и врачами на Ленинской подстанции скорой помощи, а на акцию медики вышли в свой выходной день. 


Главная цель мероприятия — рассказать, когда нужно обратиться в «скорую», а когда можно вызвать участкового врача
Главная цель мероприятия — рассказать, когда нужно обратиться в «скорую», а когда можно вызвать участкового врача


Сегодня на вызовах врачи «скорой» также дарят листовки пациентам — акция приурочена ко Всероссийскому дню скорой помощи 28 апреля. В этот день в 1898 году в Москве заработали первые две станции скорой помощи, напомнил Балабушевич. 


Такую акцию врачи проводят уже в третий раз
Такую акцию врачи проводят уже в третий раз


«Изначально служба "скорой помощи" создавалась для работы с пациентами, у которых имеется угроза для жизни. Но постепенно — не за год, не два, а за десятилетия — трансформировалась в выездную медицинскую службу... 


В прошлом году врачи рассказывали, какие симптомы инфаркта должны больше всего насторожить людей
В прошлом году врачи рассказывали, какие симптомы инфаркта должны больше всего насторожить людей


Принципиально "скорая помощь" должна работать в режиме ожидания — для того чтобы как можно быстрее оказаться рядом с больным или пострадавшим, у которого есть угроза для жизни. "Скорая помощь" должна ждать вызов, а не вызов — "скорую помощь"», — высказался заместитель главврача.


Год назад врачи «скорой помощи» тоже выходили к ТК «Гранит», чтобы рассказать новосибирцам о «золотом часе» при инфаркте.  

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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