В правительстве назвали примерную дату отключения отопления в Новосибирске

В правительстве назвали примерную дату отключения отопления в Новосибирске

Отопительный сезон в Новосибирске и области планируют завершить 15 мая.


Эти данные содержит проект доклада министра ЖКХ региона Евгения Кима, размещенный на сайте правительства НСО в открытом доступе.


В тексте документа также содержится информация о работе коммунальных организаций в минувшую зиму. «В отопительный период 2016/2017 года в области аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения продолжительностью более суток не зафиксировано. Возникающие дефекты устранялись в течение суток и носили локальный характер. Электростанции без отклонений обеспечивали заданные графики несения электрической и тепловой нагрузки на территории Новосибирской области. Ограничение и отключение потребителей из-за недостатка электроэнергии и мощности не было», — говорится в докладе министра.


Точные сроки отключения батарей еще не определены — в мэрии Новосибирска пока не готовы назвать конкретных сроков завершения отопительного сезона. 


«В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города создана рабочая группа по вопросу завершения отопительного периода. 24 апреля прошло очередное заседание, на котором представитель Гидрометцентра подтвердил высокую температуру в третьей декаде апреля, но, по прогнозам, начиная с 30 апреля 2017 года, ожидается резкое похолодание. Температура составит около 0 градусов и ниже, с преобладанием северных ветров. В связи с тем, что более точную информацию по прогнозам на май Гидрометцентр может дать только в первых числах месяца, принято решение повторно собрать рабочую группу на следующей неделе», — сообщили в пресс-центре городской администрации.


Судя по долговременному прогнозу погоды, который давала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик, температурный фон в Новосибирской области в мае ожидается около и ниже нормы на 1 градус. В прошлом году погода позволила завершить отопительный сезон только 19 мая.

Анна Наумцева
Фото Юлии Шипициной

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