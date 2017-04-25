По тротуарам Нарымского сквера проехалась фура со львом и нервным водителем

Фура проехала по дорожкам Нарымского сквера
Фура проехала по дорожкам Нарымского сквера

Новосибирец снял на видео, как утром 25 апреля по пешеходным дорожкам Нарымского сквера разъезжала большая фура. 


«Абсолютное движение по тротуару, а не по парковке», — возмутился Константин. В другой части сквера он заметил еще один грузовик. С водителем одного из них новосибирцу удалось пообщаться: тот довольно нервно заявил, что «зверей привез в цирк, а развернуться негде». 


 «Я и так потихонечку!» — сказал водитель в ответ на возмущение Константина.



Как удалось выяснить НГС.НОВОСТИ, фуры действительно привезли в цирк зверей — сегодня в Новосибирск приехала труппа Виталия Смоленца с программой «Империя львиц», которая начнет выступать с 29 апреля. В грузовике везли львиц, уточнил корреспонденту НГС.НОВОСТИ художественный руководитель программы Вадим Львович.


«Я не знаю ситуации, но, вероятно, то ли водитель заблудился, то ли одна машина, которая везла животных, испортилась. Не могу прокомментировать, я приношу извинения как руководитель — мы уже встретили их в цирке, нам никто ничего не сказал», — отметил собеседник.


В середине апреля НГС рассказывал о другом случае, когда автомобиль ездил по тротуару — тогда водитель внедорожника прокатился по набережной и едва не задавил пешехода. Ему выписали штраф — 2 тыс. руб.

Елена Громкова
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