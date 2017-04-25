Разбившаяся «Тойота» собрала длинную пробку на Ипподромской

Сегодня, 25 апреля, около полудня ДТП с участием «Тойоты» собрало длинную пробку на ул. Ипподромской.





Фото с места аварии

Как рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица аварии, разбитую «Тойоту Краун» она увидела на ул. Ипподромской между ТРЦ «Аура» и «Спортмастером» примерно в 12:15. Машина стояла на полосе движения по направлению к площади инженера Будагова. Второго участника ДТП свидетельница не заметила.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, ДТП произошло в правом ряду в районе дома № 7 по ул. Сибревкома. Из-за аварии на ул. Ипподромской собралась пробка, которая закачивается только за Октябрьской магистралью. В целом уровень пробок в городе оценивается в 4 балла.





Из-за ДТП на ул. Ипподромской собралась пробка





В последний раз ул. Ипподромская попадала в сводку автоновостей в конце марта, когда сразу 6 машин за один вечер пробили колеса в дорожной яме.