Разбившаяся «Тойота» собрала длинную пробку на Ипподромской

Сегодня, 25 апреля, около полудня ДТП с участием «Тойоты» собрало длинную пробку на ул. Ипподромской.


Фото с места аварии
Фото с места аварии

Как рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица аварии, разбитую «Тойоту Краун» она увидела на ул. Ипподромской между ТРЦ «Аура» и «Спортмастером» примерно в 12:15. Машина стояла на полосе движения по направлению к площади инженера Будагова. Второго участника ДТП свидетельница не заметила.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, ДТП произошло в правом ряду в районе дома № 7 по ул. Сибревкома. Из-за аварии на ул. Ипподромской собралась пробка, которая закачивается только за Октябрьской магистралью. В целом уровень пробок в городе оценивается в 4 балла. 


Из-за ДТП на ул. Ипподромской собралась пробка
Из-за ДТП на ул. Ипподромской собралась пробка


В последний раз ул. Ипподромская попадала в сводку автоновостей в конце марта, когда сразу 6 машин за один вечер пробили колеса в дорожной яме.

Ольга Хмелевская
Фото Эсмиры Гусейновой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)

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