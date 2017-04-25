Власти предупредили о подтоплении первых дач в Новосибирске

Владельцев дач предупредили об опасностях половодья

Мэрия Новосибирска распространила предупреждение для владельцев дач в Первомайском районе — из-за подъема уровня воды в Оби может затопить участки.







Сегодня, 25 апреля, по информации пресс-центра мэрии города, на Новосибирской ГЭС увеличатся сбросы.





«Уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту поднимется до отметки 350 см, возможно подтопление отдельных участков СНТ "Геолог" в Первомайском районе», — предупредили в мэрии.





По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, с 16:00 будет увеличен среднесуточный сброс в нижний бьеф — порядка 4000 куб. м в секунду. Это связано с увеличением притока воды в Новосибирское водохранилище — сегодня утром пресс-служба Новосибирской ГЭС сообщала, что гидрологи уже зафиксировали половодье.