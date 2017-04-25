Новосибирский студент признан лучшим хакером за взлом сайта

Роман Лебедев



4-курсник НГУ победил во Всероссийской олимпиаде по компьютерной безопасности — он разгадал скрытую в изображении информацию и взломал учебный сайт.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе НГУ, олимпиада по компьютерной безопасности RuCTF прошла в Екатеринбурге. В ней приняли участие более 200 студентов из разных городов страны, в финал прошли 10 человек. Победителем стал 21-летний студент 4-го курса физического факультета НГУ Роман Лебедев.







Участникам олимпиады предложили решить 4 задачи: взлом сайта, поиск скрытой в картинке информации, задача на программирование и математическая задача. «Сайт для взлома, конечно, как и на всех соревнованиях этого жанра, учебный, и предоставляется самими организаторами. В данном конкретном случае нужно было "угнать" учетную запись администратора через уязвимость CSRF (вид атак на посетителей веб-сайтов с помощью недостатков протокола HTTP. — К.Ш.)», — рассказал Роман Лебедев НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».







По словам Романа, в основном он увлекается системным программированием, но при этом, чтобы развить свои способности, со своими одногруппниками иногда взламывает редкие ПО и веб-сайты. Однажды у него была возможность подсмотреть результаты олимпиады раньше, чем их опубликовали.





«Мы просто как-то раз нашли в локальной сети НГУ учетную запись администратора от системы проверки nsuts — на ней Поттосинскую олимпиаду [по программированию] проводят. Однако, поскольку как раз близилась эта олимпиада, мы поспешили об этом сообщить и проблему закрыли.





<...> В общем, [занимаюсь] всем тем, что свойственно стереотипным программистам на самом деле», — рассказывает Лебедев. По его словам, он также занимается разработкой собственного ПО. При этом работать в сфере информационной безопасности он не собирается: «Поиск уязвимостей, которым обычно зарабатывают представители отрасли, — занятие крайне ненадежное — примерно, как золотоискательство».







За победу на олимпиаде RuCTF Роману вручили диплом победителя и радиоэлектронный конструктор.







Напомним, ранее 10-классник из Новосибирска стал призером Всероссийской олимпиады школьников по физике.

