В центре города в час пик включили «Прощание славянки»

Площадь Ленина
Площадь Ленина

Утром 25 апреля в центре Новосибирска громко звучал марш «Прощание славянки».


Очевидцы сообщили НГС.НОВОСТИ, что слышали музыку около 10:00 на пл. Ленина.


«Это была техническая проверка динамиков», — прокомментировали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В начале мая в центре Новосибирске пройдет серия праздничных массовых мероприятий. 1 мая новосибирцы будут отмечать Праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы.


Справка: «Прощание славянки» — один из наиболее популярных русских военных маршей, написан в 1912 году Василием Агапкиным. Часто используется при проведении парадов, также символизирует проводы на войну, на военную службу или в дальнее путешествие.



Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Видео канала YouTube «Школа пилотов»

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