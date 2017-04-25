Шлагбаум перекрыл посетителям проезд к Арбитражному суду

Новосибирца возмутил шлагбаум, перекрывший подъезд к зданию Арбитражного суда НСО со стороны станции метро «Октябрьская».





Шлагбаум на подъезде к Сибирскому институту управления – филиалу РАНХиГС



Как рассказал читатель НГС.НОВОСТИ, в понедельник, 24 апреля, он приехал в Арбитражный суд Новосибирской области в здании ул. Нижегородская, 6, но увидел, что свободный проезд к этому зданию со стороны ул. Шевченко закрыт. Большую часть этого же здания занимает Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС (бывший СибАГС) — въезд на территорию вуза перегородил шлагбаум, перед которым собралась очередь из машин.





«Нам сказали: хотите — объезжайте суд с другой стороны [по ул. Декабристов], там якобы есть проезд. Ну я туда проехал — там также стоит шлагбаум и все перекрыто, т.е. на территорию никак не проехать», — описал ситуацию очевидец.







По словам мужчины, приставы, работающие в Арбитражном суде, пояснили ему, что проезд закрыла администрация академии. «В результате посетителям суда, в том числе с ограниченными физическими возможностями, приходится преодолевать значительное расстояние для того, чтобы попасть в суд», — возмущается очевидец.





Как подтвердил начальник службы безопасности Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Сергей Чеботарёв, шлагбаум в этом месте появился еще в январе — академия установила его в том числе и из соображений антитеррористической безопасности. Но «приучать» к нему автовладельцев администрация вуза начала постепенно, рассказывает Чеботарёв.





В последнюю неделю шлагбаум при въезде на территорию учебного заведения закрыт уже практически круглые сутки — 22 часа из 24, а число машин, заезжающих на территорию академии, сократилось втрое — с 1500 до 500 автомобилей в сутки.





«Проезжают только все сотрудники управления Генеральной прокуратуры, все штатные сотрудники Арбитражного суда и все штатные сотрудники и студенты Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. Плюс, естественно, по инвалидам мы этот вопрос решили в положительном плане. <…> При предъявлении справки об инвалидности они могут беспрепятственно проехать на территорию, парковочные места для них мы предусмотрели», — пояснил Сергей Чеботарёв.







По его словам, вопросы об ограничении въезда на территорию академия согласовала с руководством Арбитражного суда и Управления генпрокуратуры в СФО, которое располагается в этом же здании. Желающие подъехать поближе к суду могут сделать это по ул. Декабристов, отметил начальник службы безопасности вуза.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, побывавшего на месте сегодня около 11:00, въезд на территорию вуза со стороны ул. Шевченко был открыт. Машины свободно проезжали к зданию. Второй шлагбаум для выезда с парковки работал в автоматическом режиме и выпускал всех желающих.





Шлагбаум на выезде с территории работает в автоматическом режиме





В прошлом году возмущение новосибирцев вызвал шлагбаум, перегородивший проезд к бюро медико-социальной экспертизы на Красном проспекте. Спустя неделю шлагбаум снесли.