Рабочие перегородили вход на станцию метро «Площадь Ленина»

Вход на станцию «Площадь Ленина»
Вход на станцию «Площадь Ленина»

Утром 25 апреля в центре Новосибирска перегородили вход на станцию метро «Площадь Ленина».


Около 11:00 корреспондент НГС.НОВОСТИ оказался возле входа на станцию со стороны ул. Ленина. В это время один из входов был перегорожен — перед ним стояла конструкция с табличкой «Проход воспрещен».


На ступеньках самого входа были рабочие со стремянкой — они укладывали раствор между плитками.


«Это официальные работы по содержанию — чеканка швов на парапете», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в  метрополитене.


Рабочие перегородили вход на станцию метро «Площадь Ленина» (фото)


Рабочие перегородили вход на станцию метро «Площадь Ленина» (фото)


Выход со станции «Площадь Ленина»
Выход со станции «Площадь Ленина»


На входах 3 других станций метро сейчас идет ремонт — они закрыты на несколько месяцев.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 5624
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено