Рабочие перегородили вход на станцию метро «Площадь Ленина»

Вход на станцию «Площадь Ленина»

Утром 25 апреля в центре Новосибирска перегородили вход на станцию метро «Площадь Ленина».







Около 11:00 корреспондент НГС.НОВОСТИ оказался возле входа на станцию со стороны ул. Ленина. В это время один из входов был перегорожен — перед ним стояла конструкция с табличкой «Проход воспрещен».







На ступеньках самого входа были рабочие со стремянкой — они укладывали раствор между плитками.







«Это официальные работы по содержанию — чеканка швов на парапете», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в метрополитене.













Выход со станции «Площадь Ленина»





На входах 3 других станций метро сейчас идет ремонт — они закрыты на несколько месяцев.