В Новосибирске запустят 9 новых маршрутов для любителей свежих овощей

Автобусы к садово-дачным обществам начнут ходить с 29 апреля



С 29 апреля в Новосибирской области начинают работать сезонные автобусные маршруты для дачников.





«С 29 апреля начнутся перевозки пассажиров из Новосибирска к садово-дачным обществам в Новосибирском, Коченевском и Колыванском районах по 9 традиционным пригородным маршрутам», — рассказали в министерстве транспорта по Новосибирской области.







Автобусы будут ходить по маршрутам:







105к «м. "Заельцовская" – с/о "Красная рябина"» — проезд 38 руб.,



716 «Цветной проезд – с/о "Ключи 1"» — проезд 28 руб.,



716д «ул. Демакова – с/о "Ключи 3"» — проезд 28 руб.,



717 «ул. Демакова – с/о "Надежда 3"» — проезд 25 руб.,



717е «Нижняя Ельцовка – с/о "Надежда 3"» — проезд 25 руб.,



718 «ул. Демакова – с/о "Вера" – с/о "Полянка"» — проезд 25 руб.,



1702 «м. "Заельцовская" – с/о "Рыбачий" – с/о "Аква"» — проезд 60 руб.,



1703 «м-н "Телевизоры" – с/о "Ягодное" – с/о "Аква"» — проезд 70 руб.,



1705 «м. "Заельцовская" – с/о "Ягодное"» — проезд 50 руб.







«Стоимость проезда на всех указанных маршрутах останется на уровне прошлого года», — добавили в минтрансе.







Кроме того, власти пообещали, что, если пассажиропоток на маршрутах № 1702 и № 1703 увеличится, интервал их движения станет меньше.







Весной новосибирские перевозчики традиционно запускают дополнительные маршруты: недавно компания «Экспресс-пригород» опубликовала расписание дополнительных электричек на лето.

