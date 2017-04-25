В Новосибирске запустят 9 новых маршрутов для любителей свежих овощей

Автобусы к садово-дачным обществам начнут ходить с 29 апреля
Автобусы к садово-дачным обществам начнут ходить с 29 апреля

С 29 апреля в Новосибирской области начинают работать сезонные автобусные маршруты для дачников.


«С 29 апреля начнутся перевозки пассажиров из Новосибирска к садово-дачным обществам в Новосибирском, Коченевском и Колыванском районах по 9 традиционным пригородным маршрутам», — рассказали в министерстве транспорта по Новосибирской области.


Автобусы будут ходить по маршрутам:


105к «м. "Заельцовская" – с/о "Красная рябина"» — проезд 38 руб.,

716 «Цветной проезд – с/о "Ключи 1"» — проезд 28 руб.,

716д «ул. Демакова – с/о "Ключи 3"» — проезд 28 руб.,

717 «ул. Демакова – с/о "Надежда 3"» — проезд 25 руб.,

717е «Нижняя Ельцовка – с/о "Надежда 3"» — проезд 25 руб.,

718 «ул. Демакова – с/о "Вера" – с/о "Полянка"» — проезд 25 руб.,

1702 «м. "Заельцовская" – с/о "Рыбачий" – с/о "Аква"» — проезд 60 руб.,

1703 «м-н "Телевизоры" – с/о "Ягодное" – с/о "Аква"» — проезд 70 руб.,

1705 «м. "Заельцовская" – с/о "Ягодное"» — проезд 50 руб.


«Стоимость проезда на всех указанных маршрутах останется на уровне прошлого года», — добавили в минтрансе.


Кроме того, власти пообещали, что, если пассажиропоток на маршрутах № 1702 и № 1703 увеличится, интервал их движения станет меньше.


Весной новосибирские перевозчики традиционно запускают дополнительные маршруты: недавно компания «Экспресс-пригород» опубликовала расписание дополнительных электричек на лето.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

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