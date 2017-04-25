Бар в тихом центре Новосибирска вошел в тройку лучших ресторанов России

Вручение премии прошло накануне вечером в Москве. Фото предоставлено группой компаний Дениса Иванова
Вручение премии прошло накануне вечером в Москве. Фото предоставлено группой компаний Дениса Иванова

Бар «Жан Хуан Лу» новосибирского ресторатора Дениса Иванова занял 2-е место в конкурсе ресторанных концепций «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2017».


Награждение победителей ежегодной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» прошло вечером 24 апреля в Москве. В финал конкурса вышли 12 заведений, в том числе 6 московских. Ресторан Дениса Иванова «Жан Хуан Лу» был единственным участником премии из Сибири.


Интерьер бара «Жан Хуан Лу». Фото Стаса Соколова
Интерьер бара «Жан Хуан Лу». Фото Стаса Соколова


Золотую «Пальмовую ветвь» получил столичный TRUE COST BAR — ресторан-лоукостер, работающий по точно такой же схеме, с которой в 2010 году начинал новосибирский бар «Пивная Арена». В нем так же установлена низкая цена на блюда и напитки, но нужно заплатить фиксированную сумму за вход. Когда TRUE COST BAR открылся в прошлом году, этот подход в Москве называли революционным.


Большую часть блюд бара представляют собой небольшие закуски. Фото Стаса Соколова
Большую часть блюд бара представляют собой небольшие закуски. Фото Стаса Соколова


Денис Иванов говорит, что «Жан Хуан Лу» работает в японском формате «изакая», что предполагает небольшие порции и достаточно невысокие цены на каждую отдельную позицию. Идея заведения состоит в том, что посетитель может за ужин попробовать сразу несколько разных блюд.


Интерьер бара «Жан Хуан Лу». Фото Стаса Соколова
Интерьер бара «Жан Хуан Лу». Фото Стаса Соколова


Это уже не первая «Пальмовая ветвь» для Дениса Иванова. В 2016 году «золото» получил его ресторан «#СИБИРЬСИБИРЬ», а в 2009 году — его же заведение «Beerman&Пельмени». Кроме Дениса Иванова, из новосибирских рестораторов эту премию в 2011 году получил ресторан PuppenHaus Владимира Бурковского. Также в прошлом году сразу 2 новосибирских бара вошли в тройку лучших в рейтинге Barproof.

Стас Соколов
Фото предоставлено компанией Дениса Иванова (1), автора (2–4)

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