Бар в тихом центре Новосибирска вошел в тройку лучших ресторанов России

Вручение премии прошло накануне вечером в Москве. Фото предоставлено группой компаний Дениса Иванова



Бар «Жан Хуан Лу» новосибирского ресторатора Дениса Иванова занял 2-е место в конкурсе ресторанных концепций «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2017».





Награждение победителей ежегодной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» прошло вечером 24 апреля в Москве. В финал конкурса вышли 12 заведений, в том числе 6 московских. Ресторан Дениса Иванова «Жан Хуан Лу» был единственным участником премии из Сибири.







Интерьер бара «Жан Хуан Лу». Фото Стаса Соколова







Золотую «Пальмовую ветвь» получил столичный TRUE COST BAR — ресторан-лоукостер, работающий по точно такой же схеме, с которой в 2010 году начинал новосибирский бар «Пивная Арена». В нем так же установлена низкая цена на блюда и напитки, но нужно заплатить фиксированную сумму за вход. Когда TRUE COST BAR открылся в прошлом году, этот подход в Москве называли революционным.





Большую часть блюд бара представляют собой небольшие закуски. Фото Стаса Соколова







Денис Иванов говорит, что «Жан Хуан Лу» работает в японском формате «изакая», что предполагает небольшие порции и достаточно невысокие цены на каждую отдельную позицию. Идея заведения состоит в том, что посетитель может за ужин попробовать сразу несколько разных блюд.







Интерьер бара «Жан Хуан Лу». Фото Стаса Соколова







Это уже не первая «Пальмовая ветвь» для Дениса Иванова. В 2016 году «золото» получил его ресторан «#СИБИРЬСИБИРЬ», а в 2009 году — его же заведение «Beerman&Пельмени». Кроме Дениса Иванова, из новосибирских рестораторов эту премию в 2011 году получил ресторан PuppenHaus Владимира Бурковского. Также в прошлом году сразу 2 новосибирских бара вошли в тройку лучших в рейтинге Barproof.