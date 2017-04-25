Сотня красивых врачей превратилась в «докторов Хаусов» в Новосибирске

В медицинском турнире в НГУ приняли участие 110 студентов со всей России

В Новосибирском госуниверситете подвели итоги международного медицинского турнира, на котором 110 студентов из разных стран разбирались в очень сложных и настоящих историях болезней и выдавали диагнозы.





Медицинский турнир проходил в НГУ с 21 по 24 апреля — в состязаниях поучаствовали 110 студентов из вузов России, Германии и Сербии. Они разделились на 24 команды — и в течение 4 дней разбирали сложные клинические случаи из реальной практики приглашенных экспертов. По информации оргкомитета турнира, экспертами стали практикующие врачи: акушеры-гинекологи, хирурги, гематологи, инфекционисты и другие специалисты из частных и государственных больниц.







«Случаи действительно очень сложные, такие, что сами врачи не могли сами поставить диагноз в течение длительного времени», — рассказала организатор, выпускница НГУ Елизавета Пустовойт, добавив, что на дни турнира студенты стали настоящими «докторами Хаусами».







Участники соревновались в искусстве диагностики сложных заболеваний





Например, начинающие врачи разбирались в истории 21-летней студентки, которая жаловалась на общее недомогание, мышечные боли и частые ОРВИ — нужно было сформулировать ее диагноз и отправить на дополнительные исследования.







«Мать ребенка обратилась к педиатру с жалобами на эпизодические (1 раз в 3–4 дня) приступы повышенной нервно-мышечной возбудимости, спастические сокращения отдельных групп мышц лица и рук в течение нескольких секунд. В момент приступа лицо приобретает испуганный характер, ручки прижимаются к телу, кулачки крепко сжаты. В остальные периоды времени самочувствие у ребенка не страдает», — гласила еще одна задача для студентов. Они предлагали свои решения — для болезней можно было выбрать по несколько тактик лечения.







Среди участников турнира лучшими признаны студенты из Москвы, Крыма и Кемерово





В русской лиге победили команды АС\DC (Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова), «Крымская весна Вернадского» (Медицинская академия им. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. Вернадского») и «Надмозг атакует» (Кемеровский государственный медицинский университет). В зарубежной лиге лучшей стала университетская клиника «Шарите» (Берлин). Победителям вручили стажировки в крупнейших медцентрах, добавила Елизавета Пустовойт.





Ранее в Новосибирском государственном медицинском университете прошла большая олимпиада по хирургии, где студенты практиковались на живых кроликах.

