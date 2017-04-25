У пассажира рейса из Вьетнама отобрали дырявые коробки с птицами

Специалисты выясняют вид ввезенных птиц

24 апреля таможенники в новосибирском аэропорту «Толмачёво» нашли в багаже 39-летнего пассажира, который прилетел из Камрани (Вьетнам), больше двух десятков живых птиц.







«Живой груз перевозился нелегально. Одна из птиц, не выдержав условий перемещения, погибла», — рассказали в пресс-службе новосибирской таможни. Всего в багаже и ручной клади были 24 живые птицы.







Сам мужчина попытался пройти с багажом через зеленый коридор, где проходят пассажиры без товаров, которые нужно декларировать. Однако таможенники нашли в его сумках небольшие картонные коробки с отверстиями для воздуха. В этих коробках были птицы, но документов на их ввоз у пассажира не было.







Одна из коробок, в которых везли птиц





Мужчина рассказал таможенникам, что вез из Вьетнама хвамея, китайскую черноголовую иволгу, белоголовых, серощеких и серебряннощеких тимелей и белопоясничных дроздов шаму.





Сейчас птиц передали в Россельхознадзор, чтобы специалисты ведомства описали их виды.





«Со слов пассажира, он знал, что на ввоз живых животных нужно разрешение компетентных служб, но получить такое разрешение ему не удалось ввиду хлопотности сбора справок и сертификатов. Поскольку перевозимые птицы, по мнению гражданина, не относятся к редким и исчезающим видам, то он решил, что на таможенном контроле у него проблем не возникнет», — добавили в пресс-службе таможни. По данным ведомства, птиц перевозил житель Алтайского края — туда он и вез пернатых для пополнения своей коллекции, сам мужчина работает в фирме по разведению диких птиц. .





Инспекторы таможенного поста возбудили в отношении мужчины административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение ограничений на ввоз товаров). Закон предусматривает за такое нарушение административный штраф в размере 1–2,5 тыс. руб. с конфискацией товаров для физлиц, для должностных лиц — штраф в размере 5–20 тыс. руб.







Коробки, в которых везли птиц





В начале апреля на таможне попался 55-летний уроженец Новосибирска с бивнями мамонта — мужчина пытался увезти их в Стамбул без декларации.