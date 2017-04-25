Бывший начальник метрополитена вернулся на работу в подземку

Владимир Кошкин на открытии станции метро «Золотая Нива» (в светлой куртке, справа от Владимира Городецкого)

Бывший начальник новосибирского метрополитена Владимир Кошкин вернулся на работу в метро и стал советником начальника.





«Приказом начальника МУП "Новосибирский метрополитен" Аркадия Чмыхайло советником начальника Новосибирского метрополитена назначен В.М. Кошкин», — сообщили 25 апреля в метрополитене.







Ранее Владимир Кошкин работал начальником службы движения метрополитена, а с апреля 2001 года по май 2015 года — начальником МУП «Новосибирский метрополитен». Награжден нагрудным знаком «Почетный работник метрополитена».







Не так давно в новосибирском метрополитене сменился начальник — в конце марта мэр Анатолий Локоть со скандалом уволил Андрея Ксензова, а в начале апреля назначил на его должность Аркадия Чмыхайло, бывшего руководителя службы безопасности метро, а ранее — начальника пограничного управления ФСБ России по НСО.

