Бывший начальник метрополитена вернулся на работу в подземку

Владимир Кошкин на открытии станции метро «Золотая Нива» (в светлой куртке, справа от Владимира Городецкого)
Владимир Кошкин на открытии станции метро «Золотая Нива» (в светлой куртке, справа от Владимира Городецкого)

Бывший начальник новосибирского метрополитена Владимир Кошкин вернулся на работу в метро и стал советником начальника.


«Приказом начальника МУП "Новосибирский метрополитен" Аркадия Чмыхайло советником начальника Новосибирского метрополитена назначен В.М. Кошкин», — сообщили 25 апреля в метрополитене.


Ранее Владимир Кошкин работал начальником службы движения метрополитена, а с апреля 2001 года по май 2015 года — начальником МУП «Новосибирский метрополитен». Награжден нагрудным знаком «Почетный работник метрополитена».


Не так давно в новосибирском метрополитене сменился начальник — в конце марта мэр Анатолий Локоть со скандалом уволил Андрея Ксензова, а в начале апреля назначил на его должность Аркадия Чмыхайло, бывшего руководителя службы безопасности метро, а ранее — начальника пограничного управления ФСБ России по НСО.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС

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