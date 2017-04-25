На Новосибирской ГЭС началось весеннее половодье

В Новосибирске началось половодье
В Новосибирске началось половодье

Гидрологи в Новосибирске зафиксировали начало весеннего половодья.


«Приток воды к створу Новосибирской ГЭС за последнюю неделю стабильно повышался в среднем на 11 % в сутки», — рассказали в пресс-службе ГЭС.


По состоянию на 25 апреля отметка верхнего бьефа Новосибирской ГЭС достигла 109,93 м Балтийской системы высот (БС), нижнего бьефа — 95,80 м БС. 


Расход через створ гидроэлектростанции находится на уровне 3450 куб. м/с, приток — 5520 куб. м/с. С 22 апреля 2017 года для Новосибирской ГЭС установлены средние расходы воды в нижний бьеф в объеме 3350–3550 куб. м/с.


«Согласно графику пропуска весеннего половодья, утвержденного Верхне-Обским БВУ, к 1 июлю Новосибирская ГЭС должна обеспечить наполнение Новосибирского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня (113,50 м БС). Это позволит работать Новосибирской ГЭС в штатном режиме и обеспечит навигационный уровень в течение всего весенне-летнего периода», — рассказали в пресс-службе ГЭС. 


По прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», объем половодья в 2017 году составит 31,8 ± 2,3 куб. км (в 2016 году — 30,3 куб. км), что соответствует среднемноголетним значениям.


До этого, 18 апреля, Новосибирская ГЭС из-за приближающегося паводка начала холостой сброс воды.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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