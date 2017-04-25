Девятилетний мальчик сломал позвоночник под колесами автомобиля

ул. Георгия Колонды
ул. Георгия Колонды

Вечером 24 апреля в Новосибирске девятилетний мальчик перебегал проезжую часть и попал под колеса «Тойоты Чайзер».


ДТП случилось на ул. Георгия Колонды, недалеко от одноименной остановки. Машина ехала со стороны ул.Светлановской в сторону Красного пр., рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Согласно объяснениям водителя, он наехал на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Чтобы предотвратить аварию, мужчина применил экстренное торможение и прижался правым колесом к бордюру.


«Ребенок, переходя дорогу, не смотрел по сторонам и двигался вслепую, не проверив создаваемую им угрозу», — описывает водитель. После случившегося водитель вызвал «скорую помощь» и попросил очевидцев найти родителей ребенка.


В автоинспекции добавили, что мальчик получил компрессионный перелом трех позвонков и ушибы, сотрясение головного мозга — под вопросом.


Ребенок сломал три позвонка
Ребенок сломал три позвонка


«Тойота Чайзер»
«Тойота Чайзер»


В начале апреля в ГУ МВД по НСО отчитывались о том, что в Новосибирске подскочило число ДТП с участием детей.

Елена Громкова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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